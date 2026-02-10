Paulinho renueva con Toluca hasta 2029 en busca del tricampeonato
El delantero portugués Paulinho extendió su vínculo con los Diablos Rojos hasta 2029, consolidándose como pieza fundamental del proyecto deportivo del bicampeón de la Liga MX. El atacante, quien se ha convertido en uno de los goleadores más consistentes del torneo mexicano, tiene ahora como objetivo conquistar su tercer título con la camiseta escarlata.
"Hay tiempo por delante para seguir conquistando sueños, al menos hasta el 2029. Sigue soñando, el niño estaría orgulloso. Con cariño, Paulinho", expresó el futbolista de 33 años a través de sus redes sociales, donde también compartió una reflexión más profunda sobre su travesía profesional.
Desde su llegada a México en 2024, Paulinho se adaptó de inmediato al fútbol mexicano y comenzó a marcar goles con regularidad para el equipo mexiquense. El portugués desarrolló toda su carrera en su país natal, siendo el Sporting de Lisboa su último club antes de aceptar el reto de cruzar el Atlántico para vestir los colores del Toluca.
"Soñar con ganar, con pertenecer, con lograr cosas grandes en mi equipo. Hoy, ese niño puede mirar de frente su reflejo y sonreír. Viniendo de una tierra de navegantes, cruzaste el océano como los viejos tiempos: con valentía, con ilusión y con la certeza de que el destino también se construye", escribió el delantero en un emotivo mensaje que refleja su compromiso con el proyecto toluqueño.
Con esta renovación, Paulinho permanecerá en México al menos cinco años si cumple la totalidad de su contrato. Sin embargo, sus ambiciones no se limitan al balompié mexicano. El atacante mantiene viva la ilusión de representar a Portugal en la Copa del Mundo, una posibilidad que no está descartada gracias al seguimiento que le hace el seleccionador Roberto Martínez.
"Tenemos ahora a tres personas: Paulinho, porque está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien. Tenemos a André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche. Tenemos a Fábio Silva, que está en el Dortmund y ya estuvo con la selección", señaló el técnico catalán durante un evento organizado por el International Club of Portugal en noviembre de 2025, confirmando que el desempeño del delantero en la Liga MX no pasa desapercibido en Europa.