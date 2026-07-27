Pese a la polémica, Necaxa sorprende a Monterrey con gol de Valencia en el agregado
Necaxa dio la campanada y se impuso sobre Monterrey en un juego que tuvo un expulsado, un polémico penal y un agónico gol de Juan David Valencia que sentenció las acciones.
El encuentro se llevó a cabo este domingo 26 de julio en el Estadio Victoria. La actividad comenzó sumamente tranquila y con pocas emociones, pero todo cambió a partir del minuto 20, cuando Stefan Medina cometió una dura entrada por detrás sobre Julián Carranza.
En un inicio el árbitro solo la sancionó con tarjeta amarilla, pero tras la revisión en el VAR se percató de que el defensor de Rayados había puesto los tachones sobre el talón del atacante, por lo que corrigió y le mostró la tarjeta roja.
Con un elemento más, los Hidrorrayos se animaron a ir al ataque probando suerte con disparos de larga distancia que pusieron a trabajar a Luis "Mochis" Cárdenas. La mejor oportunidad de la primera parte llegó al minuto 33, cuando Danny Leyva ejecutó un tiro libre que hizo volar al arquero visitante. En esa misma jugada, tras un recentro, Agustín Oliveros tuvo un segundo remate, pero Ricardo "Rica" Chávez salvó a su equipo con una barrida en el momento justo para evitar el tanto.
Carranza abrió el marcador y Ocampos igualó con polémica
Para la segunda parte, el conjunto necaxista volvió a volcarse al frente buscando romper el cero. Juan Torres probó con una chilena, pero "Mochis" Cárdenas estuvo atento para contener el disparo. Luego fue el turno de Julián Carranza, quien apareció de forma constante en el área rival, incluyendo una diagonal que remató a media vuelta pero que salió desviada.
Aun así, el delantero argentino no se desanimó y al minuto 56 su insistencia dio frutos. En un tiro de esquina y tras un recentro de Francisco Méndez, Carranza apareció una vez más para empujar el balón y colocar el 1-0 que inauguraba el marcador a favor de Necaxa.
Los de Aguascalientes tenían el control y la ventaja de su lado, pero el gusto les duró poco, ya que al minuto 67 llegó la polémica al encuentro. En un tiro libre a favor de los regiomontanos, Luca Orellano disparó a la barrera y reclamó una mano dentro del área. El silbante central fue a revisar la jugada a las pantallas y, aunque la toma no era del todo clara por la presencia de otro futbolista que tapaba la visión de la cámara, terminó marcando la pena máxima. Lucas Ocampos asumió la responsabilidad y convirtió el 1-1 desde los once pasos.
Valencia definió el drama en el agregado
Por momentos, la igualdad en el marcador también emparejó el trámite del juego. Sin embargo, sobre la recta final, Necaxa fue quien buscó más la victoria. Y cuando parecía que la repartición de puntos era inminente, en el tiempo de compensación y tras un saque de banda largo, la zaga de Monterrey dejó botar la pelota en el área, hecho que aprovechó Mauro Zaleta para asistir de cabeza a Juan David Valencia, quien entró solo para convertir el 2-1 definitivo a favor de los hidrocálidos.
De esta manera, los Rojiblancos encabezados por Martín Varini aprovecharon la localía en el arranque del campeonato, sumando su segundo triunfo en casa en dos fechas disputadas. El próximo domingo 2 de agosto buscarán revalidar su buen paso cuando visiten al Toluca.
Por su parte, los Rayados sufrieron su primer descalabro en esta nueva etapa con Matías Almeyda como entrenador. Ahora les tocará reponerse para su siguiente salida este sábado 1 de agosto, cuando se enfrenten al Atlas en el Estadio Jalisco.