Philippe Diallo, hijo de un boxeador olímpico, desafía a Infantino por la presidencia de FIFA

Gianni Infantino tendrá un nuevo adversario en su intento por mantenerse al frente de la FIFA, luego de que Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), recibió este lunes el respaldo unánime de la UEFA para disputar la presidencia del organismo internacional en las elecciones del próximo 18 de marzo en Marruecos.

A sus 63 años, Diallo representa la apuesta del futbol europeo para impulsar un cambio en la dirección de la FIFA, después de meses de tensiones con Infantino por sus decisiones administrativas y comerciales.

Pero la historia del dirigente francés también tiene un vínculo particular con el deporte olímpico. Nacido en Saint-Nazaire, Francia, es hijo de Souleymane Diallo, un boxeador originario de Senegal que representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y alcanzó los cuartos de final.

El hijo de un boxeador senegalés que llegó a los Juegos Olímpicos

Souleymane Diallo nació en Dakar, Senegal, en 1937 y se proclamó campeón amateur de Francia en la categoría superwelter en 1959 y 1960, antes de participar en los Juegos Olímpicos de Roma.

En aquella competencia ganó sus dos primeros combates antes de caer en cuartos de final. Posteriormente desarrolló una carrera profesional en la que conquistó títulos nacionales y llegó a disputar un campeonato europeo.

Su hijo Philippe nació tres años después de aquellos Juegos Olímpicos y creció en un ambiente cercano al deporte, aunque eligió el futbol en lugar del boxeo.

¿Quién es Philippe Diallo, el candidato de la UEFA?

Philippe Diallo nació el 2 de agosto de 1963 en Saint-Nazaire, de padre senegalés y madre francesa. Estudió Derecho y cursó estudios en Sciences Po, antes de comenzar una carrera en la administración deportiva.

Durante más de tres décadas ocupó distintos cargos relacionados con la representación de clubes profesionales y participó en negociaciones internacionales sobre el sistema de transferencias de futbolistas.

En 2021 ingresó a la Federación Francesa de Futbol como vicepresidente y asumió la presidencia interina en enero de 2023, tras la salida de Noël Le Graët. Cinco meses después fue elegido presidente y en diciembre de 2024 obtuvo un nuevo mandato de cuatro años.

También forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA desde 2023, posición que le ha permitido participar en las principales decisiones del futbol europeo.

¿Por qué busca enfrentar a Infantino?

La candidatura de Diallo surge en medio de una confrontación entre la FIFA y distintas federaciones europeas por decisiones administrativas y comerciales del organismo.

Uno de los principales puntos de conflicto fue el intento de Infantino de incorporar inversionistas privados a una nueva entidad comercial relacionada con los derechos de las competencias internacionales, propuesta que generó cuestionamientos sobre la transparencia y el funcionamiento de FIFA.

En septiembre de 2026, la Federación Francesa de Futbol anunció que retiraba su respaldo a la reelección de Infantino, mientras otras asociaciones europeas comenzaron a explorar una candidatura alternativa.

Este lunes, el Comité Ejecutivo de la UEFA acordó respaldar unánimemente a Diallo, aunque su candidatura todavía debe recibir la ratificación formal de la federación francesa.

Las elecciones están programadas para el 18 de marzo de 2027, en Rabat, donde Infantino buscará un nuevo mandato después de haber llegado a la presidencia en febrero de 2016.

¿Quiénes más podrían ser contendientes para la presidencia de FIFA?

Diallo no es el único dirigente que ha manifestado su intención de competir, ya que el japonés Kozo Tashima y el suizo Ramón Vega también han anunciado sus aspiraciones, aunque el francés cuenta con el respaldo político de la UEFA.

Sin embargo, para convertirse oficialmente en candidatos, tanto Kozo Tashima como Ramón Vega deben presentar el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones nacionales afiliadas a la FIFA. El plazo para registrar las candidaturas vence el 18 de noviembre, por lo que ambos cuentan con apenas dos días para reunir los apoyos necesarios y formalizar su participación en las elecciones.