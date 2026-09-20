Pol Lorente deja al Tri para reunirse con Javier Aguirre en Valencia
Pol Lorente tenía clara la ruta desde que Javier Aguirre dejó la Selección Mexicana: permanecería en el Tricolor hasta que el Vasco encontrara un nuevo equipo. Ese momento llegó y, después de dos años como preparador físico del combinado nacional, hará las maletas para acompañar al técnico mexicano en su aventura con el Valencia, la cual está por hacerse oficial en estos días.
La Federación Mexicana de Futbol confirmó este sábado el cierre de su etapa, aunque únicamente señaló que continuará con un nuevo proyecto profesional. Detrás del anuncio existe un acuerdo previo entre Lorente y Aguirre, quienes ahora volverán a trabajar juntos en el futbol español.
Te puede interesar: Termina la aventura de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana
Dos años en la Selección Mexicana
Pol Lorente se incorporó a la estructura de la Selección Nacional en agosto de 2024 y permaneció durante dos años como responsable de la preparación física.
Su salida abre un espacio dentro del cuerpo técnico antes de los siguientes compromisos internacionales. Durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre, México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.
Mientras se define a su sustituto, la preparación física del equipo quedará en manos de los especialistas que ya forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales.
México busca un nuevo preparador físico
La Dirección Deportiva y el director técnico encabezarán la búsqueda del nuevo responsable de la preparación física del Tricolor. La Federación informó que el nombramiento será anunciado una vez que concluya el proceso de selección.
Lorente, mientras tanto, pondrá rumbo a España para volver a trabajar junto a Javier Aguirre. Su salida completa un movimiento que estaba contemplado desde antes: permanecer en la Selección Mexicana hasta que el Vasco iniciara un nuevo proyecto en los banquillos.