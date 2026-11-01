“Polémico es que tengan 10 extranjeros”: Mohamed acusa al América de romper reglas de la Liga MX

Antonio “Turco” Mohamed, entrenador del Toluca, estalló en contra del América por supuestamente romper con las reglas del límite de extranjeros de la Liga MX.

Lo anterior se dio durante la conferencia de prensa postpartido entre América y Toluca, el cual terminó 2-2 y en medio de controversias, ya que en los últimos minutos se marcaron un penal por bando, ambos con las expulsiones de por medio de Santiago Bueno y Federico Pereira, respectivamente.

Sobre esto, Guillermo Almada, estratega del América, dijo las siguientes palabras: “Los goles de Toluca fueron muy polémicos en nuestra contra”.

Al cuestionarle a Mohamed sobre su pensar de esta declaración, el argentino señaló que lo que debe generar debate no son las jugadas, sino el tema de la plantilla del América que, de acuerdo con él, habría sobrepasado la cuota de jugadores no formados en México permitida por el reglamento.

“Polémico es que el América ha tenido 10 extranjeros en el torneo, eso es polémico. Es el único equipo en el futbol mexicano que puso 10 extranjeros en cancha, le cambiaron el número a un jugador, lo sacaron y ahora juega en la Sub-20 (...). Yo no hablo más de los árbitros y me la aguanto. Polémico es eso, porque el reglamento dice que son 9 extranjeros y América jugó con 10”.

¿Mohamed se refería a Ícaro da Conceição?

A pesar de que en un inicio dejó la duda en el aire sobre la identidad del futbolista en cuestión, el “Turco” al final se animó a revelar de quién estaba hablando: “Ícaro creo que es, me parece”.

Cabe recordar que Ícaro da Conceição llegó a Las Águilas como refuerzo en el mercado de verano de 2025, incorporándose en un inicio a las juveniles del club. Para este Apertura 2026, fue ascendido al primer equipo, con el que disputó 6 partidos y anotó un gol. Sin embargo, desde la fecha 10 dejó de tener actividad e incluso dejó de aparecer en el registro oficial de la Liga MX.

Y es que el atacante fue puesto de vuelta en la categoría Sub-21, esto con la intención de liberar plazas de NFM (no formados en México) para realizar la inscripción de los defensores Santiago Bueno y Santiago Ramos.

Molestia por la decisión arbitral en el penal definitivo

Por otro lado, al retomar el tema de los penales ocurridos en este partido, Mohamed no ocultó su descontento con el criterio arbitral y la falta de un estándar para calificar todas las acciones similares de la misma manera.

“Si hay polémica de verdad es el último gol; lo único que agarra es Borja, pero bueno, es futbol, estamos forcejeando y veremos el próximo partido a ver si cobran lo mismo los árbitros, eso es lo único que voy a mirar”, dijo.