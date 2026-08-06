Por qué Atlético Dallas eligió la USL y no la MLS para crear el nuevo club de Chicharito
Para el Atlético Dallas, la MLS nunca fue una opción real. FC Dallas ya tenía asignado ese territorio dentro de la MLS y la cuota de expansión, superior a 500 millones de dólares, está fuera del alcance del proyecto.
Sam Morton, cofundador y director comercial del club, explicó en entrevista con Sports Illustrated México que la USL ofrecía una vía más accesible para tener un equipo en la ciudad de Dallas y comenzar a competir en 2027.
“No podemos elegir esas cosas. FC Dallas controla todo el territorio y dudo que hubiera permitido otro club de MLS en la ciudad. Además, una cuota de expansión en la MLS se acerca a los 500 millones de dólares”, afirmó Morton.
El directivo no reveló cuánto pagaron para ingresar a la USL Championship, sólo respondió que fue “mucho menos” de lo que habría costado incorporarse a la Major League Soccer.
Un club en el centro de Dallas
FC Dallas juega en Frisco, al norte del área metropolitana. El Atlético Dallas tendrá como casa el Cotton Bowl, dentro de Fair Park y cerca del centro de la ciudad, a partir de su temporada inaugural en 2027.
Entre ambos estadios hay entre 37 y 40 millas. Con el tráfico habitual, el trayecto puede superar una hora. Morton consideró que esa distancia permitirá que cada equipo construya su propia afición.
“Nos dimos cuenta de que la ciudad no tenía un club de futbol al que pudiera llamar completamente suyo. Tiene un equipo de MLS, pero juega en Frisco, a unas 40 millas del centro, y probablemente no representa la composición de la ciudad de Dallas”.
El Atlético Dallas busca acercarse a quienes viven en el centro y el sur de la ciudad, además de relacionarse con la población mexicana y latina que sus fundadores consideran fundamental para formar su base de hinchas.
Dallas-Fort Worth tiene cerca de ocho millones de habitantes. Para Morton, el tamaño y la extensión del área metropolitana permiten la convivencia de dos instituciones profesionales de futbol, sin que una le quite seguidores a la otra.
“Tendremos nuestra afición y ellos tendrán la suya. No creo que compitamos demasiado por los mismos seguidores. Nosotros llevaremos un club al centro de la ciudad”, señaló el directivo.
La apuesta por el crecimiento de la USL
El Atlético Dallas comenzará en la USL Championship, reconocida actualmente como la segunda división del futbol estadounidense.
El Atlético comenzará en una segunda categoría, pero lo hará en una liga que busca cambiar el futbol estadounidense. La USL planea lanzar una primera división en 2028 y tener ascenso y descenso, aunque todavía no ha definido cuándo entrará en vigor el sistema ni qué clubes formarán parte de la nueva competencia.
“Esperamos que la USL lance una primera división reconocida por la Federación Estadounidense en 2028. Es una liga sólida, con presencia principalmente en ciudades a las que la MLS no llega, como Albuquerque, El Paso, San Antonio, Louisville y Pittsburgh”, afirmó Morton.
El Atlético Dallas no tiene garantizado un lugar en esa categoría. Primero deberá competir en la Championship, mientras la liga establece los participantes, los requisitos de infraestructura y la forma en que funcionará el ascenso y descenso.
La apuesta consiste en ingresar antes de que termine esa transformación. Si la USL consolida su primera categoría, el club podría aumentar su valor deportivo y comercial, sin asumir el costo de una franquicia de MLS.
Capital de inversionistas locales
El proyecto comenzó con Sam Morton y Matt Valentine, quien financió la etapa inicial después de desarrollar su carrera en la industria energética.
Después, incorporaron nuevos socios. Morton aseguró que el Atlético Dallas cuenta con entre 10 y 12 inversionistas, en su mayoría empresarios locales, y que sólo dos concentran las participaciones principales.
“Matt financió principalmente el comienzo. Después reunimos un grupo compuesto, en su mayoría, por personas de Dallas. No pertenecemos a una gran compañía ni a un fondo; es principalmente inversión individual”, explicó.
Chicharito aceleró el proyecto
El Atlético Dallas ya tenía asegurados su lugar en la USL, el Cotton Bowl y su estructura comercial, cuando contrató a Javier Hernández, pero su llegada llevó el proyecto a otra dimensión.
La cuenta de Instagram del club pasó de cerca de 30 mil seguidores a casi 60 mil después del anuncio. También vendió más de 500 playeras edición especial del Chicharito en los primeros días y sólo conservaba unos cientos antes de agotar el primer tiraje.
El impacto también llegó a los patrocinadores y a la construcción de la plantilla. Morton aseguró que el interés de las marcas aumentó después del fichaje, aunque no precisó cuántas nuevas se acercaron, y adelantó que el club anunciará nuevos acuerdos en los próximos meses.
También dijo que el correo del equipo se llenó de mensajes de futbolistas interesados en integrarse a la plantilla.
El directivo espera que el efecto se extienda al resto de la USL. La presencia del goleador histórico de la selección mexicana podría elevar la asistencia cuando Atlético Dallas visite ciudades como El Paso, San Antonio o Albuquerque. Morton comparó ese alcance con el efecto de Lionel Messi en la MLS, cuya presencia también aumentó la demanda de boletos en los partidos del Inter Miami como visitante.
El fichaje aumentó al mismo tiempo la exigencia deportiva. El “Chicharito” se convirtió en el primer jugador en la historia del club, pero el Atlético Dallas todavía debe completar una plantilla capaz de respaldar dentro del campo la atención que generó antes de debutar.
“Tenemos que contratar más jugadores. No podemos jugar con uno solo. Javier no puede enfrentarse a 11 futbolistas por su cuenta”, reconoció Morton.
Con el Chicharito como impulso inicial, Atlético Dallas deberá demostrar que existe espacio para otro club profesional en la ciudad.