Por qué Ferran Torres encaja en el PSG de Luis Enrique
El delantero español Ferran Torres, héroe de la final del Mundial 2026 contra Argentina al marcar el único gol del partido en la prórroga, se comprometió este sábado con el París SG procedente del FC Barcelona por cinco temporadas, por lo que se reencontrará con su antiguo seleccionador Luis Enrique.
El versátil delantero de 26 años, formado en el Valencia y que pasó por el Manchester City antes de llegar al Barça en 2021, se une al PSG en un traspaso por una cantidad estimada en 50 millones de euros, según la prensa española y francesa.
Luis Enrique explicó que una de las principales razones de su llegada es precisamente su capacidad para ocupar distintas posiciones del ataque.
“Ferran es un jugador de nivel internacional, al que conocemos muy bien y creo que encaja perfectamente con lo que queremos: un jugador que puede jugar en cualquier posición del ataque”, comentó el técnico este sábado. “Tenemos jugadores que se marchan y es importante encontrar este tipo de jugador”.
“Solo quiero ser feliz”
El miércoles, el PSG inició su temporada con un primer trofeo, la Supercopa de Europa, y podría levantar otro, el Trofeo de Campeones —Supercopa de Francia— el domingo ante el Lens, donde Ferran podría disputar sus primeros minutos tras participar este sábado en su primer entrenamiento.
Con contrato hasta junio de 2027 con el Barça, el delantero se había mostrado ambiguo sobre su futuro en recientes entrevistas realizadas durante una gira promocional en Estados Unidos.
“Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta”, señaló.
Cuando le preguntaron si tenía un destino “soñado” en mente, Torres respondió que sí, pero sin desvelarlo: “Solo quiero ser feliz”.
Una alternativa para todo el ataque
El ‘Tiburón’ ha marcado 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones durante las últimas dos temporadas.
El 19 de julio, Ferran Torres se convirtió en el héroe del segundo título mundial de España al marcar en la prórroga el único gol de la final contra Argentina, disputada en Nueva Jersey.
Su llegada ofrece a Luis Enrique una alternativa de alto nivel para Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el trío titular del ataque del PSG.
Capaz de jugar como extremo, delantero centro o partir desde posiciones interiores, Ferran también encaja en un equipo acostumbrado a cambiar piezas y posiciones durante la temporada.
Reemplazará numéricamente a Gonçalo Ramos, que se marchó al AC Milan por 75 millones de euros. Como el portugués, Ferran lucirá el dorsal 9.
Es el cuarto fichaje estival de los vigentes pentacampeones de Francia, tras las llegadas de Maghnes Akliouche, Lucas Digne y el joven guardameta italiano Alessandro Longoni.
Una relación que viene de la Selección
Luis Enrique fue quien lanzó a Ferran Torres a la escena internacional cuando el jugador formado en el Valencia tenía apenas 20 años.
Ambos también estuvieron vinculados en el plano personal, ya que Ferran fue durante dos años pareja de Sira Martínez, hija mayor del entrenador.
Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, que sustituyó a Luis Enrique después del Mundial de Qatar 2022, el atacante ganó la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, junto con futbolistas como Fabián Ruiz, ahora su compañero en París.
Ferran suma 25 goles en 65 partidos con España y llega además acostumbrado a las rotaciones, uno de los métodos utilizados por Luis Enrique para repartir minutos y mantener opciones en todas las competiciones.
Máximo goleador del Barça en la Liga durante la pasada temporada, con 16 tantos, abandona el club catalán después de haber ganado terreno en la pelea por la titularidad ante Robert Lewandowski, quien posteriormente dejó el equipo para jugar en la MLS.AFP