Por qué la MLS puede jugar sin ascenso y México volvió al TAS
Giovanni Solazzi compró el Cancún FC cuando el ascenso estaba suspendido, no eliminado. Esa distinción formaba parte de la tarifa.
"El valor del equipo de segunda división no es estar en segunda división, es ascender a primera división. Si tú le quitas eso, le quitas valor", dijo el presidente del club a Sports Illustrated México.
Las seis temporadas de suspensión terminaron, según un laudo del TAS, pero el ascenso no regresó. El reglamento 2026-27 establece que los clubes de Primera División no descenderán y los de Expansión no subirán, y su artículo 35 fija esa medida "a partir de la Temporada 2026-2027", sin fecha de término.
El 12 de agosto, cinco equipos, los Leones Negros, el Atlético La Paz, el Atlético Morelia, el Cancún FC y los Mineros de Zacatecas, anunciaron una nueva apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés).
Al otro lado de la frontera, la MLS funciona así desde que comenzó a jugar en 1996, hace 30 años. Un equipo puede ganar una categoría inferior en Estados Unidos y no acceder por ello a Primera División.
La estructura cerrada del futbol profesional estadounidense pasó por el TAS y sobrevivió, pero por una razón que no se traslada automáticamente a México.
¿Por qué la MLS puede mantenerse cerrada?
El Miami FC, entonces de la Segunda División profesional, y el Kingston Stockade, de la NPSL semiprofesional, acudieron al TAS en 2017 contra la FIFA, la Concacaf y la Federación de Estados Unidos para intentar abrir la pirámide del futbol estadounidense.
Su argumento se apoyaba en el principio de la FIFA según el cual el derecho de un club a participar en un campeonato nacional debe depender principalmente del mérito deportivo.
El TAS rechazó sus reclamaciones en 2020. Para interpretar la norma reconstruyó las discusiones que llevaron a aprobarla entre 2007 y 2008, y encontró que la FIFA no pretendía obligar a las ligas históricamente cerradas a adoptar ascenso y descenso.
Estados Unidos y Australia aparecieron en aquellas conversaciones: Chuck Blazer, entonces secretario general de la Concacaf y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, advirtió sobre el efecto que la nueva regla podía tener en esas ligas.
El laudo concluyó que estaba pensada para las asociaciones que ya habían aplicado tradicionalmente el ascenso y descenso. Estados Unidos no estaba entre ellas; México, sí. Aun así, el tribunal aclaró después que esa diferencia no convierte la regla de la FIFA en una obligación absoluta para cualquier escenario.
¿Qué pasó cuando México usó ese precedente?
La comparación llegó pocos meses después. Los Leones Negros, los Venados y los Correcaminos impugnaron la suspensión aprobada por la FMF y utilizaron el caso estadounidense entre sus argumentos.
Perdieron, pero el TAS no colocó ambos expedientes en el mismo sitio. Explicó que Miami tenía antecedentes distintos y marcó una diferencia que vuelve a ser relevante seis años después: en México revisaba una suspensión temporal, no una eliminación permanente. Señaló también que el mérito deportivo puede convivir con otros requisitos para subir. Lo que estaba en juego era la suspensión del sistema durante seis temporadas, y el tribunal mantuvo la decisión en pie.
Lo que no resolvió fue qué ocurriría una vez agotado el plazo.
¿Qué falta por resolver?
Un segundo caso mexicano llegó al TAS para determinar hasta cuándo duraba aquella suspensión. La respuesta fue que la última temporada incluida era la 2025-26. Los clubes pidieron además que el sistema regresara en 2026-27 y que se impidiera crear una competición cerrada, pero el tribunal no decidió si tenían razón: consideró que esas pretensiones quedaban fuera del objeto de la apelación y no entró al fondo.
Después se publicó el nuevo reglamento. La FMF no ejecutaba el periodo aprobado en 2020: fijó una regla para 2026-27 en adelante y no puso una fecha para que vuelva el ascenso.
Ese cambio tiene precio. Blue Crow, propietario del Cancún FC, estuvo cerca de comprar tres franquicias de Liga MX en 2021; Solazzi aseguró que después le ofrecieron lugares por aproximadamente el doble y relacionó el aumento con el cierre del mercado.
La MLS tiene su respuesta: Estados Unidos no estaba obligado a implantar un sistema de ascenso y descenso que no formaba parte de su estructura profesional. México llega por el camino contrario, con un sistema que existió durante décadas, se suspendió durante seis temporadas y no volvió al cumplirse el plazo.
Eso es lo que el TAS todavía no ha resuelto. Solazzi lo resume desde abajo: "Nadie compra o quiere tener un equipo en segunda división si no puede ascender a primera división".