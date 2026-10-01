Portugal cura las heridas del abandono de CR7 con un triunfo en Dinamarca

Después de que Cristiano Ronaldo abandonara enfadado la concentración el miércoles, Portugal pudo recuperar la sonrisa este jueves con goles y una victoria 4-2 en su desplazamiento a Dinamarca, donde siguió con su camino perfecto en esta Liga de Naciones.

Los ecos de la espantada de CR7 mientras sus compañeros se entrenaban la víspera en el Parken Stadion de Copenhague todavía resonaban con fuerza, pero Gonçalo Ramos y Bruno Fernandes respondieron como nuevos líderes de un equipo todavía conmocionado.

Ramos avisó ya en el minuto 13' enviando al palo e instantes después tuvo un papel importante en el primer gol de los portugueses, cuando João Cancelo robó un balón y lideró un contragolpe, apoyándose en el propio Ramos, que le devolvió el balón en forma de asistencia para que su compañero batiera a Mads Hermansen.

Dinamarca recuperó la esperanza con un soberbio tiro desde la entrada del área de Mikkel Damsgaard en el 23', pero Ramos enfrió de nuevo los ánimos locales en el 25', aprovechando un pase de Bruno Fernandes para quedar en un mano a mano ante el portero nórdico y batirle por bajo.

Rasmus Hojland volvió a igualar el partido, en el 53', y lo festejó con una celebración al más puro estilo Cristiano Ronaldo, pero Portugal se adelantó una vez más en el 67', con un balón colgado por Fernandes que Vitinha cabeceó a la red para el 3-2 de los suyos.

El cuarto y definitivo lo firmó en el 87' João Félix, que había entrado al partido apenas seis minutos antes y que mató todo suspense aprovechando un pase de la muerte brindado por su compañero Diogo Dalot.

Pleno de victorias

Con un pleno de tres victorias y nueve puntos en esta competición europea, la Seleção comanda con autoridad su grupo A4 y Jorge Jesus cuenta por triunfos sus partidos al frente del equipo.

Dinamarca queda frenada en 3 puntos, los mismos que tienen Gales y Noruega, que se midieron este jueves, con triunfo 2-1 para el equipo británico.

Suplente sin llegar a jugar en el anterior partido ante Noruega, Cristiano Ronaldo había dado un sonoro portazo el miércoles, abandonando por decisión personal la convocatoria y sin explicar abiertamente por el momento los detalles de su sorprendente decisión.

Jorge Jesus había avanzado poco antes en su conferencia de prensa de la víspera que Gonçalo Ramos sería titular, lo que apuntaba a una nueva suplencia del capitán portugués, que a sus 41 años puede haber dicho adiós a su equipo nacional.

Después del partido de este jueves, Jorge Jesus estimó que su equipo había tenido "un rendimiento elevado" y que eso "es más importante que todo lo demás" por haber sabido estar "concentrado en el partido" a pesar de todo lo ocurrido.

Un torneo talismán

Por el momento, todos los mensajes en Portugal son un llamado a la calma y a centrar el interés en el rumbo del equipo en una competición donde es el defensor del título y el líder del palmarés histórico de este joven torneo, con dos títulos (2019, 2025) en las cuatro ediciones disputadas.

En la pasada, portugueses y daneses ya cruzaron sus caminos, entonces en unos cuartos de final en los que los lusos remontaron en la vuelta con una goleada la derrota que habían sufrido en la ida en Copenhague, en el mismo estadio donde en esta ocasión se llevaron los tres puntos.

En la cuarta jornada, la última en la ventana internacional actual, Portugal recibirá a Noruega en Oporto este domingo, día en el que Dinamarca visitará a Gales en Cardiff.

En una entrevista previa al partido de este jueves en la televisión portuguesa, Jorge Jesus avanzó que esperará hasta después de duelo ante los noruegos para dar su versión de lo ocurrido con Cristiano Ronaldo durante esta concentración.