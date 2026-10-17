Portugal prepara el regreso de Cristiano Ronaldo: “Sigue siendo una pieza fundamental”

La Federación Portuguesa de Fútbol quiere recuperar a Cristiano Ronaldo y resolver el conflicto que provocó su salida de la última concentración. Pedro Proença, presidente del organismo, respaldó públicamente al delantero de 41 años, aseguró que todavía resulta indispensable para los objetivos deportivos del equipo y pidió diálogo entre el capitán y el seleccionador Jorge Jesus.

“Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es una de las piezas fundamentales”, declaró Proença durante un acto institucional celebrado en Funchal. El dirigente dejó claro que Portugal todavía cuenta con el máximo goleador de su historia para intentar conquistar nuevamente la Liga de Naciones.

El problema comenzó durante la concentración de septiembre. Cristiano calentó durante cerca de media hora ante Noruega, pero Jorge Jesus decidió no utilizarlo. La relación terminó por romperse durante los días posteriores y el atacante abandonó la concentración en Copenhague, una decisión por la que posteriormente ofreció disculpas a sus compañeros y a la afición portuguesa.

El episodio derivó en la apertura de un procedimiento disciplinario, aunque la postura deportiva de la federación no cambió. Proença considera que el expediente debe avanzar de forma independiente, mientras las partes involucradas reconstruyen su relación. “Es momento de sentarnos todos a la mesa y encontrar buenas soluciones”, afirmó.

Jorge Jesus también abrió la puerta al regreso del capitán siempre que se encuentre en condiciones físicas para competir. La intención de la federación es que ambos solucionen sus diferencias antes de la convocatoria de noviembre y que Cristiano vuelva a una selección que todavía considera su liderazgo, experiencia y capacidad goleadora como elementos importantes.

Portugal no pretende cerrar de manera abrupta la etapa internacional de su mayor figura. El mensaje de Proença fue directo: el conflicto deberá resolverse internamente y Cristiano todavía forma parte del proyecto deportivo.