Portugal será el rival de México en los Octavos de Final del Mundial Sub-17

#Sub17 | ¡SOMOS MÉXICO! 🇲🇽



¡Estamos en Octavos de Final del Mundial Sub-17! 👏🏼



¡Remontada y triunfo en penales contra Argentina en Qatar 2025!



Nuestra aventura continúa. 🤩#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/AL0Nv10BaY