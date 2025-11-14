Portugal será el rival de México en los Octavos de Final del Mundial Sub-17
Luego de que México eliminara a Argentina en una dramática tanda de penales, el Tri Sub 17 se enfrentará a Portugal en los Octavos de Final del Mundial de la categoría el próximo lunes 17 de noviembre en Qatar, en horario por definir.
¿Dónde ver el México vs. Portugal?
FIFA.COM, VIX Y TUDN.
"Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival formidable que había hecho una gran Fase de Grupos. Jugaron muy bien. Sabíamos lo difícil que iba a ser el partido, sobre todo después de ir perdiendo al descanso".- Carlos Cariño.- DT del Tri Sub 17
La selección lusitana se impuso a Bélgica 2-1 y llega como uno de los conjuntos favoritos para llevarse el título. Portugal se ubicó en el segundo del Grupo B con seis puntos derivados de dos victorias y una derrota. Anisio Cabral marcó los dos goles que clasificaron a Portugal para los Octavos de final del certamen.
"El equipo mantuvo la calma y reaccionó bien en la segunda parte, y acabamos haciendo un gran partido".- Carlos Cariño.- DT del Tri Sub 17
El portero Santiago López se convirtió en el héroe cuando México se impuso en la tanda de penales tras un partido lleno de emociones. López atajó el primer penal de Gastón Bouhier, antes de convertir él mismo el penal decisivo.
El Tricolor Sub 17 ha conquistado esta justa en 2005 y 2011, además, tiene dos terceros lugares (2013 y 2019) y en 2015 finalizó en cuarto lugar.
“Hay que pensar ya en Portugal, ir poco a poco. Ahorita es importante que los jugadores se recuperen, pensar en Portugal y vamos a hacerle partido”.- Carlos Cariño.- DT del Tri Sub 17