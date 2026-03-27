Portugal sin CR7: Bruno Fernandes y las estrellas a seguir contra México
Portugal llega al partido de este sábado ante México sin su nombre más importante, Cristiano Ronaldo, pero no sin el resto de su elenco, que le ha permitido consolidarse como una de las cuatro mejores selecciones europeas de la actualidad y le ayudó a ganarle a España, gran favorita para hacerse del Mundial 2026, la Liga de Naciones de la UEFA en junio pasado.
La ausencia de CR7, fuera desde finales de febrero por una lesión muscular que sufrió con el Al-Nassr, sumada a las bajas de Rafael Leao, figura del AC Milan, y Rodrigo Mora, la promesa portuguesa de 18 años del Porto, obliga a mirar distinto a una selección que, en realidad, lleva tiempo construyéndose más allá de su figura histórica, que hoy pasa por el final de su carrera a los 41 años.
El equipo del seleccionador Roberto Martínez tiene más piezas determinante que Ronaldo y quien toma el mando cuando el ídolo no está es Bruno Fernandes, la estrella del Manchester United.
El capitán de los Red Devils no solo es el cerebro, sino que marca el ritmo de los partidos. Es el tipo de mediocampista que convierte sus pases en oportunidades de gol para sus compañeros.
Con 85 partidos, 28 goles y 24 asistencias con Portugal, llega en plena madurez competitiva, respaldado por números que ayudan a dimensionar su influencia (8 goles y 17 asistencias esta temporada a nivel de clubes), pero que no alcanzan a explicarla por completo.
Porque su verdadero valor está en detectar el espacio y dar el centro preciso para poner en ventaja a sus compañeros. Portugal juega a la velocidad que dicta su pie derecho.
“Hay un Manchester United con Bruno Fernandes y otro sin él. Es el rey de las asistencias, interpreta bien todo lo que pasa a su alrededor. Si lo colocas de 6, es decisivo; si le haces jugar de 10, el promedio de goles aumenta mucho”, explicó Roberto Martínez alguna vez para dimensionar su impacto.
Sin Cristiano, Portugal jugará a los que Bruno diga, pero también Portugal no es solo Bruno Fernandes y diez más. Es, quizá más que nunca, un equipo que entiende sus roles y juega por un solo objetivo.
Luego está Vitinha, quien representa la idea silenciosa del control. No necesita los reflectores para dominar un partido. En las sombras domina los momentos de presión para no perder la pelota.
En el PSG se consolidó como líder táctico y con la selección replica ese perfil: circulación, lectura bajo presión y una capacidad poco común para aparecer en zona de remate. Sus cifras en la presente Champions League (6 goles y más del 94% de precisión de pase) no son una excepción, son la regla de un jugador que pocas veces se equivoca.
A su lado, Joao Neves añade lo que Vitinha no aporta: recuperación y presión constante. Es el equilibrio perfecto. Uno ordena, el otro incomoda.
En los costados, el equipo tiene profundidad. Nuno Mendes aporta despliegue físico, pero también táctico: sabe cuándo aparecer. Su temporada con el PSG, con producción ofensiva sostenida y más de 2,000 minutos con el cuadro parisino, explica por qué es una amenaza constante.
Pero más allá de las estadística, hay una sensación: cada vez que arranca, el rival se desacomoda en el rival. En un partido abierto, como ante México, su banda apunta a convertirse en una autopista.
Del otro lado, Joao Cancelo ofrece menos verticalidad y más juego interior. Se asocia con los mediocampistas y genera superioridad en zonas donde el rival no lo espera. Es lateral en la alineación, pero aporta como mediocampista en la dinámica del juego.
Detrás de todos los ofensivos, aparece el sostén de la zaga, Rúben Dias. El central del Manchester City es el tipo de defensor que no necesita acumular despejes para ser dominante. Portugal puede permitirse laterales largos y mediocampistas ofensivos porque tiene a alguien que entiende cuándo el equipo está por romperse y actúa antes de que suceda.
En el ataque, todo cambia sin Cristiano, pero no queda descolocado, sólo cambia por los nombres. Gonçalo Ramos, del PSG, será la referencia, un delantero más de área y finalización, más que construcción.
A su alrededor, Pedro Neto aporta desborde y profundidad, mientras que Joao Félix llega en uno de los momentos más estables de su carrera. Con 21 goles en 26 partidos esta temporada con el Al-Nassr, ha encontrado algo que le faltaba: continuidad.
Y en medio de las bajas, aparece un nombre que no estaba en el guion, pero que encaja: Paulinho, la conexión con México.
El delantero del Toluca fue convocado de emergencia por Roberto Martínez. Paulinho no está solo por emergencia, sino por lo que ofrece. Conoce el futbol mexicano, el ritmo, los espacios e incluso el tipo de partido que puede construirse. No es un extraño en este escenario.
Su rol, en principio, será en el banco, pero en un ataque que perdió a sus tres nombres más importantes, cada revulsivo adquiere valor. Y Paulinho ofrece algo específico: presencia física, capacidad para fijar centrales y un especialista en la finalización.
Sin Cristiano, el equipo se transforma en un Portugal menos predecible, pero también más colectivo. Para México, eso modifica el reto.
Se trata de descifrar un sistema donde el peligro puede aparecer desde distintos lugares y desde donde el hilo conductor será Bruno Fernandes. Si el balón llega a sus pies cerca del área, el problema no es que Portugal no tenga a Cristiano. El problema es que ya no lo necesita para ser igual de peligroso.