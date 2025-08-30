Premier League: Bruno Fernandes da oxígeno al Manchester United con penal agónico
En el minuto 90+7 y de penal, Bruno Fernandes dio una victoria tan agónica como necesaria al Manchester United, que se impuso 3-2 al Burnley este sábado en la 3ª jornada de la Premier League, donde el Tottenham se frenó al caer 1-0 en casa ante el Bournemouth.
Después de la humillación del miércoles con la eliminación en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa ante el Grimsby Town, de la cuarta división, el entrenador Ruben Amorim parecía caminar ya sobre el alambre y las urgencias se habían instalado en pleno agosto en el histórico club.
El triunfo de este sábado da un respiro al equipo, justo antes del parón por los partidos de selecciones nacionales, con el primer triunfo de la temporada.
El Manchester United suma ahora 4 puntos y sube provisionalmente al 9º puesto de la tabla, aunque todavía su imagen sigue recordando a la de la catastrófica pasada temporada, donde el histórico club apenas fue decimosexto.
En Old Trafford, el United había arrancado la temporada con derrota ante el Arsenal y luego había firmado un empate ante el Fulham, por lo que ganar al Burnley se presentaba como una obligación y Bruno Fernandes resistió la presión para ser fiel a su costumbre y no fallar desde el punto de penal cuando su equipo más lo necesitaba (90+7).
Antes de esa liberación final, el United se había puesto por delante en el marcador, gracias a un tanto en contra de Josh Cullen (minuto 27) y otro del internacional camerunés Brian Mbeumo (57), pero el Burnley equilibró en ambas ocasiones, con tantos del sudafricano Lyle Foster (54) y Jaidon Anthony (65).
"Tuvimos ocasiones para haber hecho más goles, hoy fuimos el mejor equipo en el campo", estimó Amorim.
Triunfo sudamericano del Chelsea
Por su parte, el Tottenham, que había ganado en las dos primeras jornadas, se frenó en seco al perder 1-0 en casa ante el Bournemouth de Andoni Iraola, que rentabilizó al máximo el tempranero gol del brasileño Evanilson en el minuto 5.
Son los primeros puntos que se le escapan a los Spurs con su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank.
El Tottenham, decimoséptimo la pasada temporada, se queda con 6 puntos y es adelantado en la tabla por otro grande londinense, el Chelsea (7 puntos), que se puso provisionalmente líder con su victoria 2-0 ante otro equipo de la capital británica, el Fulham.
Los campeones mundiales sumaron los tres puntos en Stamford Bridge con dos goles sudamericanos.
El brasileño Joao Pedro, uno de los fichajes estelares de los Blues, firmó el primero en el 45+9, cabeceando a la red un córner sacado por el argentino Enzo Fernández, que transformó en el 56 un penal que había sido cometido precisamente sobre Joao Pedro.
El Fulham había llegado a adelantarse a los veinte minutos de partido, con el empate a cero inicial, pero el tanto de Joshua King fue invalidado tras una revisión en el VAR.
Esa decisión enfadó a los Cottagers, que también protestaron airadamente el penal concedido al Chelsea.
"Todas las decisiones del VAR, todas las decisiones del árbitro, tuvieron una influencia enorme en el partido. Como enamorado del fútbol, como entrenador y ex jugador, me siento triste", reaccionó el entrenador portugués del Fulham, Marco Silva.
Grealish renace, Sunderland sorprende
Por su parte, Jack Grealish, llegado al Everton (5º) tras ser descartado por Pep Guardiola en el Manchester City, sigue rindiendo a buen nivel: por segundo partido seguido fue decisivo, dando dos asistencias para que su equipo ganara 3-2 en el campo de un Wolverhampton que sigue sin puntuar.
Por su parte, el recién ascendido Sunderland (6º) volvió a ganar en su estadio, dos semanas después de haber vencido allí 3-0 al West Ham. Esta vez su víctima fue el Brentford (2-1), ante el que remontó en la recta final, con un último gol del francés Wilson Isidor en el 90+6.
Este sábado se disputa otro partido en la liga inglesa, entre Leeds y Newcastle.
Para el domingo quedarán cuatro partidos, entre los que destaca el pulso estelar entre el campeón Liverpool y el subcampeón Arsenal en Anfield.
AFP