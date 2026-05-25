Premier League: West Ham desciende mientras Tottenham evita una humillante caída
West Ham United descendió de la Premier League en la última jornada de la temporada, ya que su victoria por 3-0 sobre Leeds United no fue suficiente para alcanzar a un aliviado Tottenham Hotspur.
Los Hammers necesitaban que Everton derrotara a Spurs para mantener alguna esperanza de salvación, pero los Lilywhites resolvieron una victoria relativamente tranquila por 1-0 para asegurar su lugar en la Premier League de la próxima temporada.
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Fue un final desgarrador para la campaña de West Ham, que acompañará a Burnley y Wolverhampton Wanderers rumbo al Championship la próxima temporada. En reemplazo del trío llegarán Coventry City, Ipswich Town y Hull City, ganador de los playoffs.
Cómo se desarrolló la última jornada
La batalla por el descenso se definió hasta el último día, con Spurs en una posición dominante. El equipo de Roberto De Zerbi llegaba con una ventaja de dos puntos y una mejor diferencia de goles, dejando el control de su destino completamente en sus manos.
Un inicio dinámico de Spurs generó una primera ola de optimismo sobre la posibilidad de resolver el trámite, pero la naturaleza de los problemas del equipo durante esta temporada —apenas dos victorias como local en todo el año— impedía cualquier confianza hasta escuchar el silbatazo final.
El dominante arranque de partido de Spurs obtuvo recompensa poco antes del descanso, cuando João Palhinha remató una jugada accidentada originada tras un tiro de esquina de Mathys Tel para darle al equipo de De Zerbi ventaja antes del medio tiempo. Mientras West Ham tenía problemas para romper la resistencia de Leeds United, parecía que esta carrera por evitar el descenso solo podía tener un desenlace.
West Ham sí consiguió tensar el cierre de la jornada cuando Taty Castellanos adelantó a los Hammers de cabeza con poco más de 20 minutos por jugar, pero Spurs aún necesitaba conceder dos goles para que el equipo de Nuno Espírito Santo evitara el descenso.
Jarrod Bowen añadió un segundo tanto para West Ham y Callum Wilson marcó un tercero en tiempo agregado, asegurando que el equipo cumpliera con su parte del trato, pero Spurs se negó a dejar escapar su ventaja y consiguió los tres puntos necesarios para garantizar su permanencia en la división el próximo año.
El regreso de West Ham al Championship
El descenso pone fin a la permanencia de 14 años de West Ham en la Premier League y lo envía al Championship apenas por tercera vez desde 1993.
Al menos, los Hammers cuentan con una sólida historia en la segunda división. Se quedaron cortos en la final de los playoffs de 2003-04 antes de conseguir el ascenso en la temporada siguiente, mientras que la última vez que descendieron, West Ham respondió nuevamente ganando los playoffs en 2011-12.
West Ham estará entre los favoritos para regresar de inmediato a la Premier League la próxima temporada, aunque mucho dependerá de cuántos integrantes del plantel actual permanezcan en el London Stadium.
Chelsea, Liverpool y Manchester United están interesados en el delantero estelar Jarrod Bowen, mientras que el joven mediocampista Mateus Fernandes es otro jugador señalado para unirse a una de las potencias europeas en un traspaso de gran impacto.
El lateral izquierdo El Hadji Malick Diouf y el extremo Crysencio Summerville también cuentan con admiradores en la máxima categoría, por lo que el deseo de West Ham de conservar a sus principales figuras enfrentará duras pruebas de aquí al cierre del mercado de transferencias de verano.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/05/2026, traducido al español para SI México.