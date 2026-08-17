El presidente y el director del Chelsea se plantean vender sus acciones
El presidente y el director del Chelsea, Todd Boehly y Mark Walter, se plantean vender sus participaciones en el club de futbol inglés al accionista mayoritario Clearlake Capital, según informaron el lunes medios británicos.
Los millonarios estadounidenses fueron dos de los inversores que se unieron a Clearlake para comprar el equipo londinense al ruso Roman Abramovich por 2,500 millones de libras (3,300 millones de dólares) en mayo de 2022.
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La sociedad privada Clearlake posee actualmente el 62% de las acciones del Chelsea, mientras que Boehly, Walter y su asociado Hansjorg Wyss poseen el 38% restante a través de la compañía Blueco Holdings.
Según la información, Boehly no estaría satisfecho con la dirección del Chelsea, en especial en lo que respecta a fichajes, entrenadores y al proyecto de un posible nuevo estadio.
A lo largo de los últimos dos años han aparecido varios rumores en medios sobre intentos mutuos de Boehly y Clearlake por comprar las acciones del otro.
En el caso de una hipotética venta, Boehly y Walter consideran que el valor del club es de 5,000 millones de libras (6,765 millones de dólares).
Ambos millonarios son amigos y compañeros de negocios, y también han invertido juntos en el equipo de béisbol Los Angeles Dodgers y en la franquicia de básquetbol femenino estadounidense LA Sparks.
El Chelsea terminó en la décima posición en la pasada temporada de la Premier League y contrató al español Xabi Alonso como DT para la nueva campaña, que arranca para los Blues el próximo lunes con una visita al Fulham. AFP