Presidente de la Federación de Jordania acusa de chantaje a la FIFA
Después del intento de Gianni Infantino por crear un proyecto que permitía la entrada de inversores privados a las operaciones de la FIFA, numerosas federaciones han mostrado su desencanto con el presidente del máximo organismo del futbol, con el presidente de la Federación de Futbol de Jordania siendo el más reciente en alzar la voz.
Ali Al Hussein, conocido por ser no solo el presidente de la federación jordana, sino también príncipe de dicha nación y candidato a la presidencia de la FIFA en 2015 y 2016, se manifestó en contra de Gianni Infantino y el organismo que preside a través de un mensaje en redes sociales en donde acusa de chantaje y falta de pago por parte de la organización.
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Dentro de las principales quejas por parte de Hussein están: los cobros de impuestos a su federación por su estancia en la Copa del Mundo, la falta de pago por su participación en la pasada Copa Árabe del 2025, y la acusación de chantaje por parte de la FIFA para respaldar a Infantino de cara a las elecciones del próximo año.
“Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra Federación y tuvimos que lidiar con enormes obstáculos. Primero, llevar a nuestros aficionados a los EE.UU.: no todos recibieron Visas, a pesar de tener boletos, que también sabemos que se vendieron a precios exorbitantes. Estamos siendo gravados por el gobierno de EE.UU. a través de la FIFA por nuestra participación. Dinero que debería ir a jugadores y personal. Esto no fue así para aquellos que jugaron y montaron campamento en Canadá y México. Pero nosotros tuvimos la mala suerte de estar en los EE. UU.”, comenzaba el comunicado.
El problema con el cobro de impuestos por parte del gobierno de Estados Unidos por su estancia durante la Copa del Mundo se incrementa cuando la federación jordana lleva alrededor de ocho meses esperando el pago de la FIFA por su participación en la Copa Árabe celebrada en Qatar en 2025 en donde la selección llegó hasta la final, la cual perdieron ante Marruecos.
“Hemos estado esperando el dinero de recompensa para nuestros jugadores desde diciembre por la Copa Árabe en Qatar, que es un evento de la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no ha sido entregado, mientras que al mismo tiempo la FIFA se jacta de cuántos miles de millones tienen en reserva”, agrega Hussein.
Acusaciones directas a la presidencia
El comunicado cierra con una contundente acusación en contra del organismo futbolístico, diciendo que la propia FIFA le informó que, si respaldaba a Infantino para las elecciones a la presidencia el próximo año, le estarían facilitando la entrega del dinero que todavía se le debe a la federación, acusando de chantaje a ambas partes.
“Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en ninguno de estos u otros asuntos, hasta que me fue comunicado verbalmente durante la Copa del Mundo que si respaldaba a Infantino, eso ayudaría en gran medida a nuestra Federación. Nos enorgullecemos en Jordania de mantener valores éticos. No lo respaldamos antes y ciertamente no lo haremos ahora. Pero toda la situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso”, sentenció.
Uno más en contra de infantino
Conforme van pasando los días se suman federaciones alrededor del mundo que retiran públicamente su apoyo a Gianni Infantino para su reelección del periodo 2027/2031, entre ellas las de Gales, Suecia, Finlandia, Serbia, y la más grande de todas, Inglaterra.
La primera en retirar su apoyo fue la federación galesa, quien dijo perder la confianza en el mandatario por fallas en su gobernanza y su mal manejo dentro de los grupos de interés en la FIFA. A ellos les siguió Serbia, que después de que en mayo habían dicho abiertamente que estaban con Gianni, lanzaron un comunicado para retractarse y decir que esta la decisión correcta.
La federación sueca por su parte dijo perder también la confianza en Infantino, además de que en el futuro estarán respaldando a otros candidatos para la presidencia.
Por su parte la federación alemana, aunque sin decir que dejaban de respaldar al mandatario, pidieron también una revisión del liderazgo que se plantea en FIFA. "El presidente de la FIFA actuó de manera unilateral, sin transparencia y, en última instancia, de forma irresponsable con respecto a los intereses del fútbol", expresó su presidente, Bern Neuendorf.
Misma postura es la que muestra la federación inglesa, que vio en la intención de Infantino de privatizar parte de los ingresos de la Copa del Mundo como la gota que derramó el vaso, expresando públicamente que retiraban su respaldo para la reelección.