Presidente de UEFA sobre Infantino: "El futbol no necesita emperadores"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, señaló el martes a Gianni Infantino por su fallido proyecto de abrir la FIFA a inversores privados e insistió en que "el futbol no necesita emperadores".

Gran opositor del presidente de la FIFA, Ceferin cargó de nuevo contra Infantino, aunque sin mencionarlo directamente, durante la asamblea general de la Asociación Europea de Clubes (EFC) en Copenhague.

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"Sigamos desarrollándonos, innovemos, hagamos que nuestros clubes y nuestras competiciones sean aún más eficientes, pero no olvidemos nunca que el futbol es más grande que quienes lo dirigen. Somos sus guardianes, no sus propietarios. Nadie tiene derecho a vender su futuro", dijo el jefe de la UEFA.

"Amigos míos, creo que ha llegado el momento de decir 'basta': el futbol no necesita emperadores", insistió Ceferin en referencia a su homólogo de la FIFA, ausente del congreso y representado por el secretario general Mattias Grafström.

El patrón del balompié europeo comparó a Infantino con el emperador del cuento "El traje nuevo del emperador", de Hans Christian Andersen.

"Todos conocemos esta historia. Un emperador está convencido de que lleva un traje magnífico, un traje que, según él, solo los necios o los incapaces no pueden ver", sostuvo.

"Su corte finge creer en esa historia hasta que un niño dice en voz alta lo que todos pueden ver: 'el emperador está desnudo'", agregó.

A finales de agosto, la UEFA presentó una denuncia por "gestión desleal" contra Infantino, una infracción sancionable con cinco años de prisión que supone demostrar que ha perjudicado intencionadamente los intereses de la FIFA.

"Imaginen que uno de sus altos directivos negocia en secreto la venta de una de sus joyas de la corona y que su consejo de administración, sus jugadores y sus aficionados no saben nada", dijo Ceferin este martes en Copenhague.

"Una vez que se enteran, ¿qué haría su consejo?", señaló a propósito del proyecto finalmente frustrado de Infantino de abrir el organismo a inversores privados.

Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y también de la EFC, lamentó que se pierda tiempo "ocupándose de estos problemas y de estas cuestiones".

"El futbol funciona cuando nos escuchamos unos a otros, cuando damos muestras de transparencia", dijo el catarí, cercano a Ceferin. AFP