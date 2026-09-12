Prisión para dos hombres por el violento asalto a Donnarumma y su pareja en París
Dos hombres implicados en un violento robo en la vivienda parisina del actual guardameta del Manchester City, el internacional italiano Gianluigi Donnarumma, y de su novia embarazada fueron condenados a penas de prisión.
Donnarumma, entonces futbolista del PSG, fue brutalmente golpeado durante el robo, mientras que su entonces prometida, ahora esposa, Alessia Elefante, fue estrangulada con un cable y posteriormente sufrió un aborto espontáneo atribuido al trauma del incidente.
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Ilyas Kherbouch, de 21 años y considerado el cerebro del robo, fue condenado a nueve años de prisión y a una multa de 80,000 euros (92.000 dólares) por el Tribunal Penal de París, que anunció la sentencia en la madrugada del sábado.
Se le considera el cerebro de una operación que habría dirigido desde una celda. En marzo pasado ya fue noticia por su rocambolesca huida de la cárcel de Villepinte, en la región parisina.
Otro de los acusados, Moktar D., recibió una pena de cinco años de prisión, de los cuales dos quedan en suspenso, condicionados a un periodo de libertad vigilada.
Un tercer acusado, Khyan M., a quien la fiscalía sospechaba también de haber orquestado el robo desde su celda, fue absuelto.
Donnarumma, de 27 años, y su pareja fueron atados y amenazados a punta de cuchillo durante el asalto a su lujoso apartamento de la Avenue Montaigne, en el centro de París, en julio de 2023.
La fiscalía había solicitado penas de prisión de entre cuatro y diez años para los tres hombres acusados de haber orquestado o participado en el robo.
A la vivienda de Donnarumma accedieron cuatro individuos, sin que varios de ellos hayan sido identificados poe las autoridades.
La banda escapó en cuestión de minutos con dinero en efectivo, joyas, relojes y bolsos de lujo, por un valor de casi un millón de euros (1.1 millones de dólares), según la estimación del propio futbolista.
El exclusivo barrio de la Avenue Montaigne ha sido "objetivo de una población criminal cada vez más joven", señaló el fiscal durante su alegato final, enumerando siete celebridades que fueron víctimas de ataques similares entre 2022 y 2025.
Se trata de una forma de delincuencia "altamente lucrativa" y "extremadamente violenta", que apunta "contra sus propios ídolos", añadió la fiscalía.
Los dos presuntos cerebros de la operación negaron cualquier participación durante el interrogatorio, pese a los mensajes e imágenes recuperados de los teléfonos que utilizaban mientras estaban encarcelados.
Moktar D., el único acusado presente en el lugar del robo, sostuvo que solo había actuado como vigía, apostado en lo alto de un edificio frente al apartamento de la pareja.
Un amigo de la infancia, también implicado en el caso y acusado de ser informante, se suicidó en prisión. AFP