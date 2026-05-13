PROFECO recibe quejas por cancelación de boletos para el Cruz Azul vs Chiva
La preventa de boletos para el partido de Ida de las Semifinales entre Cruz Azul y Chivas, programado para el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, provocó molestias entre la afición luego de que la boletera Fanki cancelara compras realizadas durante las primeras horas de la venta por un presunto error en el precio de las entradas.
Varios usuarios lograron adquirir boletos con un costo de 113 pesos con 92 centavos. Horas después, las operaciones fueron canceladas pese a que el cobro ya aparecía reflejado en las formas de pago de los compradores.
La situación derivó en múltiples quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), donde la afición solicitaba que se respetaran los precios publicados originalmente en la plataforma.
En redes sociales, la afición afectada compartió capturas de pantalla y mensajes en los que denunciaron la cancelación unilateral de sus compras. Muchos señalaron que recibieron confirmaciones de pago y boletos antes de ser notificados el reembolso correspondiente.
Cerca de 700 personas aficionadas alcanzaron a comprar boletos antes de que el precio fuera corregido. Cada persona adquirió en promedio tres entradas, por lo que cerca de dos mil 100 boletos habrían sido colocados con el costo erróneo antes de que se detectara la falla.
Posteriormente, Fanki envió un comunicado a los compradores afectados en el que explicó que el problema se originó por “una configuración operativa ajena a la plataforma” durante la activación de la venta del evento. La empresa informó que las órdenes generadas bajo esa situación serían canceladas y reembolsadas automáticamente al 100 por ciento.
Más tarde, el Estadio Banorte emitió otro comunicado en el que asumió que existió “una inconsistencia en la configuración comercial del evento derivada de un error administrativo ajeno a la plataforma tecnológica de Fanki”. Además, señaló que las cancelaciones se realizaron para garantizar condiciones equitativas para todos los asistentes.
Mientras tanto, la PROFECO informó que ya buscaba contacto con la boletera para aclarar la situación y revisar posibles afectaciones a los consumidores. A través de redes sociales, la dependencia invitó a las personas afectadas a presentar sus denuncias formales para dar seguimiento al caso.
Cruz Azul también se deslindó de lo ocurrido y endosó la responsabilidad al estadio y la boletera encargada de la venta de entradas.
Además, del problema con los precios, usuarios reportaron fallas e intermitencias en la plataforma de Fanki durante varios minutos.