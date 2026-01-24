PSG gana 1-0, pero deja dudas
Auxerre, Francia
Tres días después de su derrota por 2-1 ante el Sporting de Lisboa en la Champions League, y antes del crucial partido contra el Newcastle, un París Saint-Germain con varios cambios venció 1-0 con dificultad al Auxerre, que tiene al descenso respirándole en la nuca.
El PSG ya no impresiona por su futbol como hace unos meses, ni siquiera en la liga, pero con todo y eso recuperó momentáneamente el liderato de la Ligue 1, a la espera del choque del sábado entre el Lens y el Marsella.
El partido de este viernes tenía como objetivo principal disipar las dudas persistentes en torno al equipo de Luis Enrique, que en este 2026 se intensificaron.
El impulso de la victoria por la mínima les da cierto empuje a Les Parisiens de cara al duelo contra Newcastle el miércoles, en el último partido de la fase liguera de la Champions, donde estarán obligados a asegurar su puesto entre los ocho primeros para evitar los playoffs.
El PSG llegaba a Auxerre con la pólvora mojada en ataque, y aunque disfrutó de una posesión abrumadora del 70%, volvió a desaprovechar ocasiones que en el 2025 no perdonaba.
El PSG tuvo un comienzo arrollador y pudo haber marcado tres goles en los primeros diez minutos, pero se fue quedando y no volvió a generar demasiado peligro.
El celofán solo se rompió 15 disparos y 80 minutos después, con una brillante jugada de Ousmane Dembélé, quien cedió un pase filtrado a Bradley Barcola, que definió mano a mano y venció al portero Donovan Leon.
El guardameta del Auxerre había cumplido con creces, tras frustrar dos veces las intenciones de arco de Barcola, e incluso en el gol logró desviar la trayectoria del remate.
“Es difícil, nos falta algo de confianza y precisión para concretar nuestras ocasiones; fue complicado”, dijo Luis Enrique.
Sin Fabián, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Kang-In Lee ni Matvey Safonov, los jugadores de Luis Enrique volvieron a dominar sin suponer una amenaza real, salvo por el ataque tardío que evocaba a la aplanadora de 2025.
“Los jugadores no son máquinas. Hoy no fuimos precisos en los pases ni en el movimiento del balón. Podemos cambiar eso porque todos conocemos la calidad individual del equipo”, dijo el entrenador del PSG.
Por su parte, el técnico del Auxerre, Christophe Pélissier, señaló que la derrota no fue cuestión de “suerte, sino de ingenuidad”.
“Estoy enfadado. Los jugadores se están dejando llevar” y “están perdiendo demasiados puntos por el camino”, insistió. “Lo lamentaremos”. (AFP)