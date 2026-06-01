Pulisic rompe sequía en triunfo 3-2 de Estados Unidos sobre Senegal
La selección de fútbol de Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial 2026, se impuso 3-2 este domingo a su par de Senegal en el primero de dos partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, con una gran actuación de Christian Pulisic.
Pulisic, de 27 años, anotó su primer gol del 2026 y el primero con la selección de las barras y las estrellas desde noviembre del 2024.
"Hemos tenido la actitud correcta de todos", dijo el seleccionador del Team USA, el argentino Mauricio Pochettino, en conferencia de prensa. "Esta es la forma en la que debemos jugar".
"La actuación de Christian ha sido muy buena, siempre hay cosas por mejorar, esto es un reflejo de su manera de entrenar y hoy hemos visto los hábitos de toda la semana, estoy contento por él".
El atacante del AC Milán aprovechó un balón al espacio de Ricardo Pepi para sacarse la marca del arquero Mory Diaw y al minuto 20 decretó el 2-0 para el combinado local en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte.
"Estoy feliz por la victoria, ha sido un gran resultado", comentó Ricardo Pepi a la cadena Telemundo al finalizar el partido.
"Mi trabajo es ayudar al equipo y hacer lo mejor que pueda, la conexión es buena pero podemos seguir mejorando. Estoy muy feliz de que Christian haya podido marcar", agregó el delantero del PSV Eindhoven.
Ahora... Alemania
Antes, Pulisic ganó por la banda izquierda y, superando la marca de dos defensores, sirvió pase para Sergiño Dest, quien de primera intención definió al borde del área chica para abrir el marcador a siete minutos de iniciado el encuentro.
Pochettino realizó diez modificaciones en el inicio del segundo tiempo con el propósito de cuidar a sus jugadores y evitar lesiones.
Senegal logró empatar el partido en el complemento con un doblete del ex del Liverpool, Sadio Mané, hasta que al minuto 63 Folarin Balogun anotó el gol de la victoria para los norteamericanos.
El balance general es positivo para ambas selecciones que vieron a sus principales figuras en un gran nivel, siendo los errores individuales en defensa el principal factor a corregir.
"Hemos terminado la primera semana compitiendo frente a un gran rival como Senegal, hoy no jugamos por puntos pero nos vamos con buenas sensaciones", finalizó Pochettino.
En cuanto a las nuevas regulaciones de la FIFA de cara al Mundial, todas estuvieron en vigencia por parte del árbitro central Nick Walsh, quien implementó ambas pausas de hidratación y permitió hasta once modificaciones.
Estados Unidos cerrará su etapa de preparación enfrentando a Alemania en el Soldier Field, el sábado en Chicago, mientras que Senegal hará lo propio ante Arabia Saudita en el Toyota Field en San Antonio, Texas.AFP