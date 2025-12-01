Pumas anuncia la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho del área deportiva
El Club Universidad Nacional informó que el Dr. Miguel Mejía Barón dejó la vicepresidencia deportiva, cargo que ocupaba desde septiembre de 2021. El directivo presentó su renuncia al presidente del club, Dr. Luis Raúl González Pérez, tras más de cuatro años de gestión y agradeció la confianza que se le brindó durante su etapa al frente del área deportiva.
La institución reconoció el trabajo, la dedicación y el profesionalismo de Mejía Barón, destacó su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo, afirmó que siempre ocupará un lugar importante dentro del club.
De igual manera, el Club Universidad Nacional comunicó que Eduardo Saracho dejó el cargo de director de estrategia deportiva, función que ejerció desde su llegada en julio de 2023. El presidente de Pumas agradeció su labor y profesionalismo y le deseó éxito en sus futuros proyectos.
Con ambas salidas, el Club Universidad Nacional cerró una etapa en el área deportiva de la institución y se prepara para el arranque del torneo Clausura 2026. En los próximos días se anunciará a la persona que asumirá la vicepresidencia deportiva.