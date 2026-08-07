Pumas busca su primer triunfo sobre la MLS en la Leagues Cup 2026
A Pumas se le complica ganar ante equipos de la MLS, y eso se vio de nueva cuenta en la primera jornada de la League Cup 2026 cayendo ante Charlotte FC, por lo que ahora espera darle la vuelta a la página con el enfrentamiento de la fecha 2 ante FC Cincinnati.
Los universitarios fueron uno de los varios equipos mexicanos que no pudieron derrotar a los representantes de la liga estadunidense, perdiendo 3-0 en la jornada inaugural. Este torneo siempre se le ha complicado a los de la UNAM, avanzando únicamente en una de cuatro ocasiones a la siguiente etapa.
En nueve partidos en los que chocó con clubes de la MLS dentro del torneo, solamente en tres logró alcanzar la victoria. Al menos una vez por torneo logró derrotar a los estadunidenses, por lo que la estadística marca que en esta edición todavía puede darse el triunfo para los Pumas en los dos partidos restantes.
Aquellas victorias fueron ante DC United en 2023, Vancouver Whitecaps en 2024, y Atlanta United en 2025. Los universitarios han demostrado en los últimos años que se les atragantan los equipos de la MLS, tanto en Leagues Cup como en Concacaf Champions Cup; en el torneo más importante de la región también han sufrido eliminaciones a manos de Seattle Sounders, Whitecaps, o más reciente San Diego FC.
Dentro de los verdugos de Pumas en Leagues Cup están: Montreal Impact, Austin FC, Seattle Sounders, Orlando City, Inter de Miami, y Charlotte FC.
¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE PUMAS?
Los de la UNAM estarán enfrentando a Cincinnati este viernes 7 de agosto a las 18:00 horas del centro de México en el juego correspondiente a la jornada 2 de la Leagues Cup.
Los universitarios están obligados a ganar si quieren seguir con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, pues recordemos que solamente los mejores cuatro equipos de cada liga estarán pasando a los cuartos de final.