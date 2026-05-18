Pumas elimina a Pachuca y jugará la final de Liga MX ante Cruz Azul
Los Pumas volvieron a una final de Liga MX. Lo hicieron como han acostumbrado en la Liguilla del Clausura 2026: desde el sufrimiento y la resistencia.
El equipo de Efraín Juárez derrotó 1-0 a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario y avanzó gracias a su mejor posición en la tabla tras empatar 1-1 en el marcador global. Jordan Carrillo marcó el gol que terminó por romper una eliminatoria cerrada y que devolvió a los universitarios a una final de liga por primera vez desde el Guardianes 2020.
Ahora, los felinos buscarán terminar una sequía de casi 15 años sin campeonato de Liga MX. Su último título llegó en el Clausura 2011 y del otro lado aparecerá Cruz Azul, otro equipo que arriba a la final cargando presión, reconstrucción y cuentas pendientes en el futbol mexicano.
La semifinal terminó por reflejar mucho de lo que ha sido este Pumas en la Liguilla: Un equipo capaz de dominar largos tramos desde la posesión, pero también obligado a sufrir cuando los partidos entran en el terreno de la resistencia física y emocional.
Esta vez, además, logró algo que no siempre había conseguido: mantener la ventaja sin depender tanto de Keylor Navas. El equipo universitario terminó el primer tiempo con casi el 69 por ciento de la posesión del balón, 10 remates y Pachuca sin un solo disparo a puerta.
A pesar de ello, el marcador no se movió y el 0-0 reflejó otra vez el principal problema auriazul: generar mucho más de lo que termina por concretar. El Pachuca apostó desde el inicio por cerrarse en su propia mitad de cancha.
El cuadro de Esteban Solari acumuló gente en un bloque defensivo casi inquebrantable e intentó bajar el ritmo con faltas y pausas constantes, mientras los Pumas cargaron gran parte de su juego ofensivo por izquierda con Álvaro Angulo. Desde ahí llegaron varias de las acciones más peligrosas del primer tiempo. Las más claras de los universitarios fueron cortesía de Robert Morales.
Primero al 11, cuando conectó un cabezazo que se estrelló en el travesaño. Después, al 18, volvió a aparecer dentro del área con un remate de derecha que pasó apenas por encima del larguero luego de un pase de Angulo.
Los Pumas pasaron gran parte de la primera mitad instalados cerca del área hidalguense. Los centros por las bandas aparecieron constantemente, aunque varios no encontraron rematador y otros terminaron con imprecisiones en el último toque. Mientras tanto, lo más cerca que estuvo Pachuca de incomodar a Keylor Navas fue un centro de Robert Kenedy que el costarricense desvió.
El partido cambió en el segundo tiempo porque los Pumas finalmente encontraron la precisión que le faltó en los primeros 45 minutos. Los Tuzos avisaron primero con un disparo raso de Oussama Idrissi al 54 que Keylor controló sin mayores problemas, pero apenas dos minutos después llegó la jugada que definió la eliminatoria.
Jordan Carrillo, que había provocado la falta cerca de la media luna, tomó el balón y no perdonó. El extremo sacó un disparo que superó la barrera y se clavó en el ángulo izquierdo de Carlos Moreno, quien ni siquiera reaccionó ante la buena colocación del remate. El 1-0 desató el Olímpico Universitario y confirmó el gran momento del atacante, que llegó a tres goles en la actual fase final e igualó a los máximos anotadores de la Liguilla. A partir del gol, el partido cambió.
El Pachuca adelantó líneas, aumentó su posesión y obligó a Pumas a jugar mucho más cerca de su propia área. La estadística reflejó ese cambio: los universitarios pasaron de dominar con casi 69 por ciento de posesión en la primera parte a cerrar el encuentro con apenas el 51.3 por ciento, mientras los Tuzos elevaron su presencia ofensiva en el final del duelo.
El ingreso del delantero Salomón Rondón, al 74, por el lateral Carlos Sánchez terminó de confirmar la intención de Pachuca de ir por el empate y el gol que les daría el pase a la siguiente ronda. Solari dejó de lado el planteamiento conservador del inicio y mandó más gente al frente, mientras Pumas comenzó a proteger la ventaja con modificaciones defensivas. Efraín Juárez cerró el partido con cinco mediocampistas en cancha con los ingresos de Santiago Trigos y Ulises Rivas, dos hombres prácticamente borrados en el Clausura 2026.
El mensaje fue claro: sostener el resultado por encima de cualquier otra cosa. Esta vez Pumas sí supo sufrir. A diferencia de otras noches del torneo en las que dependió de Keylor Navas para sobrevivir, ahora el equipo resistió desde el bloque defensivo y la presión colectiva.
Pachuca terminó con nueve remates y apenas dos disparos a puerta en todo el partido, aunque estuvo muy cerca de cambiar la historia al 83, cuando Enner Valencia apareció solo en el segundo poste y dejó escapar un cabezazo clarísimo para empatar la eliminatoria. Con 46 mil 106 personas en el Olímpico Universitario, Pumas soportó los últimos minutos entre despejes, faltas tácticas y tensión.
El silbatazo final confirmó el pase auriazul y el regreso de los universitarios a una final de la Liga MX que llevaban años persiguiendo.