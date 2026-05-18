Pumas elimina a Pachuca y jugará la final de Liga MX ante Cruz Azul

¡Qué clase de rayo salió de los botines de Jordan Carrillo! 🥵💥



Háblenle a todos los aficionados de @PumasMX para que revivan el GOLAZO. 🐾



Quinto gol de tiro libre para Pumas en Liguilla y primero desde Javier Cortés en 2011.



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