Drama en CU: Pumas elimina al América entre sufrimiento y resistencia; avanza a semifinales ante Pachuca
Fue una noche para el recuerdo en el estadio de Ciudad Universitaria. Minutos llenos de drama para la afición local, que temprano en el partido sentía en las manos el pase a semifinales. Sin embargo, el verdadero sufrimiento apenas empezaba a escribirse. Pumas empató 3-3 con América en CU y avanzó por su mejor posición en la tabla tras un global de 6-6. América dominó gran parte del partido y falló un penalti al 88.
Te puede interesar: Pumas de Keylor Navas y Pachuca de Enner Valencia definen las semis en México
Pumas terminó el partido con ocho jugadores defendiendo dentro de su propia área. Así sobrevivió el líder del Clausura.
El 3-3 ante América en Ciudad Universitaria le dio el pase a semifinales por mejor posición en la tabla tras el 6-6 global. Ahora enfrentará a Pachuca.
La serie terminó muy lejos de aquella imagen dominante con la que el equipo de Efraín Juárez cerró la fase regular; como en la ida, otra vez sufrió demasiado contra el América.
El partido empezó con gol felino. Al 3’, Rubén Duarte apareció para empujar el 1-0 tras un disparo al travesaño de Adalberto Carrasquilla.
Pumas encontraba espacios y cada ataque parecía peligroso.
Al 13’, Nathan Silva hizo el 2-0 tras un tiro de esquina cobrado por Pedro Vite. América tenía la pelota, pero el partido lo golpeaba Pumas.
Jordan Carrillo volvió a demostrarlo al 23. Tomó el balón por izquierda, entró al área entre varios defensores y encontró espacio para definir el 3-0.
En ese momento, la serie parecía liquidada en favor de Pumas.
No lo estaba. Patricio Salas descontó para el 3-1 al 30 en un tiro de esquina y desde ahí el América empezó a jugar cada vez más cerca del área de Keylor Navas.
Antes del descanso, Erick Sánchez incluso marcó un gol que terminó anulado en tiempo agregado.
El segundo tiempo fue todavía más claro.
Alejandro Zendejas hizo el 3-2 al 40 tras un pase filtrado de Brian Rodríguez.
América terminó con 64% de posesión, 22 disparos y 16 tiros de esquina. Pumas apenas logró responder con un remate de Juninho al 57.
Efraín Juárez empezó a mover piezas para resistir. Sin Guillermo Martínez, convocado con la selección mexicana, Pumas tenía pocas variantes ofensivas en la banca. César Garza y Bennevendo entraron para cerrar espacios.
El empate llegó al 61. Alejandro Zendejas marcó de penalti el 3-3 y empató 6-6 la serie. El verdadero sufrimiento comenzó.
Brian Rodríguez estuvo cerca del cuarto con un disparo apenas arriba del travesaño y América siguió empujando hasta encontrar la jugada que parecía definitiva: penalti al 88.
Henry Martín tomó la pelota, pero el capitán la estrelló al poste. Pumas sobrevivió a la última del América y firmó un sufrido pase a semifinales.
El líder del Clausura avanzó, pero más resistiendo que dominando el partido.