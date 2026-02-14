Pumas resucita y mantiene con vida a su técnico
Pumas firmó una remontada vital y venció 3-2 al Puebla FC este viernes, un resultado que representa una bocanada de oxígeno para su técnico Efraín Juárez, quien llegaba presionado tras la reciente eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf.
El heroico regreso auriazul se consumó en la recta final y se resolvió con un gol en los últimos minutos. El conjunto universitario revirtió una desventaja de dos anotaciones y selló el triunfo gracias a una anotación de Juninho al minuto 88.
El equipo local tomó la iniciativa desde el primer tiempo y encontró recompensa al minuto 29, cuando Juan Vargas abrió el marcador con un remate de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Kevin Velasco. Puebla mantuvo la presión y amplió la ventaja al 41, en un contragolpe que Edgar Guerra definió con un disparo cruzado dentro del área para el 2-0 parcial.
La reacción universitaria llegó antes del descanso. Al minuto 44, Guillermo Martínez descontó con un remate de cabeza a corta distancia, luego de una asistencia de Robert Morales, lo que permitió a Pumas irse al medio tiempo con vida en el marcador y mejores sensaciones de cara al complemento.
En la segunda parte, los visitantes insistieron en busca del empate, que finalmente llegó al minuto 64 por la vía del penal. El árbitro señaló la falta tras revisión del VAR y Robert Morales convirtió desde los once pasos con un disparo colocado para igualar el encuentro 2-2, cambiando por completo el impulso del partido.
El tramo final fue intenso, con opciones en ambas áreas. Puebla estuvo cerca de recuperar la ventaja con un remate de Eduardo Mustre que fue atajado por el guardameta Keylor Navas, mientras que los universitarios respondieron con llegadas constantes tras el ingreso de Uriel Antuna, quien aportó velocidad y profundidad al ataque.
La jugada decisiva llegó al minuto 88, cuando Antuna envió un pase al área que Juninho convirtió con un disparo de zurda para el 3-2 definitivo. El gol completó la remontada y silenció a la afición local, que había visto a su equipo dominar buena parte del encuentro.
En los minutos finales, Puebla intentó reaccionar, pero no logró generar una oportunidad clara para igualar el marcador. Con este resultado, Pumas UNAM se llevó tres puntos valiosos tras una remontada dramática, mientras que Puebla dejó escapar una ventaja importante en casa en un partido que parecía tener bajo control.