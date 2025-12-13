Pumas va a Brasil por gol: Juninho llegará tras su etapa con Flamengo
Pumas de la UNAM está decidido a solucionar uno de sus principales problemas recientes: la falta de gol. Ante la escasez de efectividad ofensiva, la directiva universitaria viajó a Brasil para buscar un centro delantero y logró cerrar la contratación del brasileño Juninho, quien será nuevo refuerzo del conjunto auriazul tras su salida de Flamengo.
El club carioca acordó la venta del atacante por 5 millones de euros (31.7 millones de reales), cifra similar a la que pagó Flamengo al Qarabag de Azerbaiyán para ficharlo a principios de año. El ‘Fla’ se impuso al Sevilla, equipo que también intentó fichar al delantero en el mercado invernal.
Juninho, de 29 años, apenas jugó un año con Flamengo y no logró consolidarse como titular. En total disputó 32 partidos oficiales, pero solo siete de ellos como titular, reflejo del rol secundario que tuvo dentro del plantel. Su aporte ofensivo fue limitado, con cuatro goles y cero asistencias, números que terminaron por abrirle la puerta de salida.
Actualmente, el futbolista se encuentra en Catar con Flamengo para disputar la Copa Intercontinental, torneo en el que el conjunto brasileño busca la Final tras vender a Pyramids de Egipto en la semifinal. Una vez concluida su participación, se hará oficial su incorporación a Pumas.
Contrato por tres años y sin problema de cupos
Fuentes cercanas al jugador confirmaron que Juninho firmará un contrato por tres años con el club universitario. Pumas no tendrá inconvenientes con los cupos de extranjeros, ya que cuenta con dos plazas disponibles, tras las salidas de Aaron Ramsey y Piero Quispe.
La llegada del brasileño responde a la necesidad urgente de reforzar el ataque, luego de un torneo marcado por la ineficacia frente al arco, situación que llevó a la directiva felina a explorar el mercado sudamericano en busca de soluciones inmediatas.
Pumas no se detiene en el mercado
A pesar del fichaje de Juninho, Pumas mantiene la búsqueda de otro centro delantero como prioridad. Uno de los nombres que sigue en carpeta es el de Diber Cambindo, atacante del Necaxa, quien conoce bien la Liga MX. Aunque las negociaciones con los Rayos aún no están cerradas, las conversaciones continúan.