Un 17 de noviembre de 2019, México disputaba su cuarta y más reciente final de un Mundial Sub-17, un momento que provocó gran ilusión en el balompié nacional. Pese a caer 2-1 ante Brasil, aquella camada dejó la sensación de ser el recambio generacional que tanto esperaba el futbol mexicano.

Pero, ¿qué fue de esa escuadra que acarició la gloria? Descubre qué jugadores saltaron a Europa, quiénes se consolidaron en la Liga MX y qué otros terminaron en la Liga de Expansión o hasta en tercera división.

El próximo sábado 21 de noviembre, México comenzará su participación en el Mundial Sub-17, el torneo que más alegrías le dio a este país con 2 títulos y 4 finales. La última de ellas hace 7 años, un 17 de noviembre de 2019, un día en el que por un momento se encendió la ilusión por el Tricolor juvenil; pese a caer 2-1 ante Brasil, aquella camada dejó la sensación de ser el recambio generacional que tanto esperaba el futbol mexicano.

Los que llegaron a Europa… pero regresaron a México

La gran figura y pilar en el mediocampo fue Eugenio Pizzuto, ganador del Balón de Bronce del torneo. Sin embargo, su carrera no despuntó como prometía. En su debut en 2020 con Pachuca sufrió fractura de tibia y peroné. Ese año arribó al Lille de Francia y en 2022 al Braga de Portugal, pero en ninguno se afianzó, por lo que regresó a México en 2023 con Tigres. Desde 2026, busca su revancha como figura del Atlante en su retorno a primera división.

Tampoco logró consolidarse en el Viejo Continente el delantero Santiago Muñoz, quien en 2021 pasó de Santos al Newcastle sin llegar a debutar en el primer equipo. Retornó a La Comarca, salió a préstamo al Sporting Kansas City y hoy milita en el Atlético de San Luis. Un caso similar vivió el defensa Alejandro Gómez que de Atlas se fue cedido al Boavista de Portugal de 2020 a 2021, para luego volver con los Rojinegros, pasar por Santos y recalar en Xolos desde 2024.

Los que encontraron su lugar en la Liga MX

Otros lograron ganarse un nombre en el futbol mexicano, destacando dos pilares actuales de Chivas. Uno es Bryan “Cotorro” González, canterano de Pachuca que anotó el único gol mexicano en aquella final y, tras llegar al Rebaño en 2025, hoy es pieza clave. El otro es Efraín Álvarez, quien tras formarse en LA Galaxy y jugar en Xolos, desde 2025 porta la “10” rojiblanca.

Un caso distinto es el de Israel Luna, extremo formado en los Tuzos que para el Apertura 2026 se unió a Pumas, donde suma apenas 6 partidos disputados.

En defensa sobresale Víctor Guzmán, surgido de Xolos y fichado por Monterrey en 2023, club que lo impulsó a la Selección Mexicana e incluso formó parte de la primera convocatoria de Rafa Márquez. También vistió la camiseta mayor Emilio Lara, campeón del Tricampeonato con América que, tras ir a préstamo al Necaxa, busca una nueva oportunidad con las Águilas desde este 2026.

Los que se quedaron en el camino de las divisiones inferiores

Así como hay figuras, otras promesas se rezagaron. El arquero Eduardo García (Chivas), campeón centroamericano en 2023 y debutante en el Clausura 2025, volvió por la competencia interna al Tapatío de la Liga de Expansión MX.

En esa misma categoría milita el contención Josué Martínez, quien tras pasar por fuerzas básicas de Monterrey y el York United de Canadá, regresó en 2025 con el Atlético Morelia. Finalmente, el central Rafael Martínez pasó de Atlas a San Luis sin consolidarse y desde 2025 juega en la Liga Premier (tercera división) con Irapuato.

¿Dónde juega hoy el once titular de aquella final?

* Portero: Eduardo García (Tapatío – Liga de Expansión)

* Defensas: Rafael Martínez (Irapuato – Tercera división), Alejandro Gómez (Xolos), Víctor Guzmán (Monterrey) y Emilio Lara (América)

* Medios: Eugenio Pizzuto (Atlante), Efraín Álvarez (Chivas) y Josué Martínez (Atlético Morelia – Liga de Expansión)

* Delanteros: Bryan González (Chivas), Santiago Muñoz (Atlético de San Luis) e Israel Luna (Pumas)