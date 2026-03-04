¿Qué multa pagaría Irán si no asiste a la Copa Mundial?
Hace casi un año, el 25 de marzo de 2025, Irán confirmó su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras un empate con Uzbekistán. Sin embargo, cuando faltan menos de 100 días para el evento su participación está envuelta en conflictos geopolíticos tras el ataque militar en Medio Oriente y el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.
El presidente de la federación y vicepresidente de la confederación asiática, Mehdi Taj, iraní, desconoce si la selección podrá competir los partidos en el territorio estadounidense tras los bombardeos de las fuerzas de Estados Unidos e Israel.
“Después de este ataque, no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza”, declaró Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3.
Si los iraníes no asisten al torneo, tendrían consecuencias más allá. La norma dice que en el reglamento de la FIFA, el Artículo 6.7 menciona que, si una selección se retira o es excluida, la FIFA tomará cartas en el asunto “a su entera discreción”.
Es decir, que se reemplazará por otra asociación sin obligación de que sea de la misma confederación. Esto le abre la posibilidad al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para aludir a un sustituto si Irán finalmente no participa.
Además, si Irán se retira, la federación iraní tendría consecuencias de alta gravedad: perdería al menos 10.5 millones de dólares de ingresos garantizados por FIFA, pagaría multas que pueden ir de 250,000 a 500,000 francos suizos y podría ser excluida rumbo a 2030.
Después del sorteo, Irán fue acomodado en el Grupo G, junto a Bélgica, principal equipo para liderar el grupo; Egipto, potencia del continente africano; y Nueva Zelanda, campeón en Oceanía. Los partidos están programados en Los Ángeles y Seattle.
En las proyecciones deportivas por parte de varios medios, Bélgica está como líder, mientras que Irán y Egipto irán por el segundo boleto hacia octavos y Nueva Zelanda aparece como un rival clave para sumar puntos en la tabla.