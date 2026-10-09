¿Qué pasó con los mexicanos elegidos por The Guardian antes de Santiago Cisneros?

Santiago Cisneros, delantero de 17 años del León que todavía no debuta en Primera División, es el único mexicano entre las 60 promesas mundiales de 2026 de The Guardian. Antes de él, otros 13 futbolistas mexicanos aparecieron en las ediciones de 2014 a 2022. Solo cuatro llegaron a la selección absoluta.

Por la lista pasaron Erling Haaland, Vinícius Júnior y Jamal Musiala antes de convertirse en figuras mundiales. Desde 2016 reúne a 60 futbolistas nacidos en un mismo año y sigue sus trayectorias durante cinco años.

En la misma generación de Cisneros está Cavan Sullivan. El 3 de octubre, el prospecto estadounidense marcó el segundo gol de la victoria por 3-0 sobre México y, con 17 años y cinco días, se convirtió en el goleador más joven de su selección.

Cuatro de 13 llegaron al Tri

Érick Aguirre, Diego Lainez, Efraín Álvarez y Marcelo Flores fueron los únicos que alcanzaron la selección mayor de México, aunque ninguno se consolidó en Europa ni sumó muchos partidos internacionales.

Aguirre, elegido en 2014, debutó con México en septiembre de 2018, ante Estados Unidos. Acumuló 14 partidos con la selección absoluta y más de 300 encuentros profesionales entre el Morelia, el Pachuca y el Monterrey.

Ganó dos Concachampions, en 2017 y 2021, y la medalla de bronce olímpica en Tokio. Nunca emigró a Europa, pero construyó una carrera estable en Primera División.

Lainez, seleccionado en 2017, debutó con el Tri ante Uruguay en septiembre de 2018, a los 18 años. Ha disputado 33 partidos internacionales y marcado tres goles.

Fue transferido del América al Betis, en el que en cuatro temporadas acumuló 55 partidos de LaLiga, 1,703 minutos y ningún gol en ese campeonato. En el Braga de Portugal se quedó en seis encuentros de liga y 156 minutos antes de volver a México con los Tigres.

Efraín Álvarez, elegido en 2019, debutó con la selección mayor en marzo de 2021, ante Costa Rica. Suma siete participaciones con México.

Su continuidad en clubes ha sido mucho mayor: 94 partidos de temporada regular con el LA Galaxy y más de 80 de Liga MX entre el Tijuana y las Chivas, su actual club. Nunca jugó en Europa, pero se estableció en las dos principales ligas de Norteamérica.

Marcelo Flores apareció en la lista de 2020 cuando se formaba en el Arsenal. Debutó con el Tri en diciembre de 2021, contra Chile, y terminó con tres partidos internacionales y ningún gol.

Nunca jugó en la Premier League con el equipo inglés y en su cesión al Real Oviedo sumó 15 apariciones en la Segunda División española. Volvió al continente con los Tigres y en febrero de 2026 obtuvo la autorización de la FIFA para representar a Canadá.

El recuento excluye a Luka Romero, nacido en Durango, pero identificado por The Guardian como argentino en 2021. El futbolista del Cruz Azul debutó con el Mallorca a los 15 años y pasó por la Lazio y el Milan antes de llegar a México.

Los nueve que no llegaron al Tri

Heriberto Jurado es el caso más reciente y el que más se parece al camino que podría tomar Cisneros. Elegido en 2022, emigró con más experiencia que la mayoría: 82 partidos y 3,698 minutos con el Necaxa en Liga MX.

En el Cercle Brugge, sin embargo, disputó nueve partidos de la Primera División belga y apenas 162 minutos. En septiembre de 2026 regresó a México, cedido al Puebla.

Paolo Medina, elegido en 2016 y formado en el Real Madrid, tuvo el recorrido europeo más largo de los nueve: 16 partidos en la Primera División griega, 49 en la rumana y 23 en la tercera categoría española. Nunca llegó a una liga de mayor nivel.

Los demás se quedaron en México, la mayoría lejos del máximo circuito. Pablo César López, elegido en 2015, fue el que más jugó en Liga MX: 48 partidos y tres goles entre el Pachuca y el Atlético de San Luis, con su mejor campaña en 2018/19. Después pasó por el Cancún y el Tepatitlán, en la Liga de Expansión.

Ulises Torres, de la misma generación, pasó por las inferiores del América, el Salamanca de España y varios clubes de la Liga de Expansión; en 2026 tuvo pocas oportunidades con el Puebla antes de volver a los Leones Negros.

Sebastián “Chevy” Martínez, elegido en 2018, debutó con las Chivas en agosto de 2020, no consiguió continuidad y hoy juega con Dragones Oaxaca, de la Liga Premier Serie A, dos categorías por debajo de Primera.

Jesús Hernández, elegido en 2021, suma nueve partidos y un gol en Liga MX, ante el América en enero de 2025, y hoy juega con el Tapatío. Ahí también está Brandon Téllez, de la lista de 2022, que en la temporada 2025/26 marcó dos goles en 24 partidos de la Liga de Expansión y, a los 21 años, todavía no debuta en Primera.

Edwin Lara, incluido en 2016, nunca jugó en Liga MX: sus oportunidades con el Pachuca y el León se limitaron a dos partidos de Copa MX.

Luis Puente es la excepción tardía. Incluido en 2020, pasó varios años entre fuerzas básicas y la Liga de Expansión; en el Apertura 2026, a los 23 años, suma 10 partidos, 686 minutos y dos goles con el Atlante en Primera División.

De los 60 elegidos en 2017, 22 habían alcanzado sus selecciones absolutas cinco años después; en la generación de 2021 fueron 24 de 60. El balance mexicano de cuatro entre 13 abarca nueve generaciones con plazos de desarrollo distintos, así que las proporciones no son directamente comparables.

Gilberto Mora ofrece un antecedente diferente. Cuando apareció en la edición de 2025, recién cumplidos los 17 años, ya jugaba en Primera División con el Tijuana y había ganado la Copa Oro. Meses después disputó el Mundial de 2026 y se convirtió en el mexicano más joven en jugar esa competición.

¿Dónde está Santiago Cisneros?

Nació en Tijuana el 11 de agosto de 2009, tiene nacionalidad mexicana y estadounidense y llegó a la cantera del León a los 13 años.

The Guardian destacó su capacidad para romper líneas con pases de ambos perfiles, conducir el ataque y disparar desde fuera del área, además de su evolución táctica en las selecciones juveniles.

En el Apertura 2026 suma ocho partidos, 470 minutos y un gol con la Sub-21 del León. También ha representado a México en las categorías Sub-16 y Sub-17. El 4 de octubre marcó el último tanto de la victoria por 3-0 sobre China en la Vertex Cup, disputada en Inglaterra.

En abril participó en la Olympia Future Cup de Ámsterdam con Future United, un equipo integrado por futbolistas de clubes asociados al Ajax que terminó tercero. Cisneros fue uno de los cinco representantes del Grupo Pachuca, propietario del León, en un torneo en el que su equipo venció 2-1 al Ajax.

Después entrenó con el LASK de Austria y viajó a Francia para ser observado por el Mónaco. “Le dimos permiso para que lo vieran en el Mónaco”, explicó en mayo Rodrigo Fernández, presidente deportivo del León, quien confirmó que Cisneros tenía contrato vigente y que el club buscaba mantenerlo dentro de su proyecto.

La prioridad, según Fernández, era que el futbolista no perdiera concentración antes del Mundial Sub-17 de Qatar, programado para finales de 2026. Cinco meses después, continúa en las fuerzas básicas del León.

Sullivan, Mora y Cisneros fueron elegidos por The Guardian a los 17 años. El estadounidense ya marcó con la selección mayor de su país y Mora disputó un Mundial; Cisneros todavía espera su debut con el primer equipo del León.