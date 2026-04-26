¿Qué piensan los aficionados de los servicios del Azteca?
A 46 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Banorte recibe a la afición no solo por el espectáculo sino para evaluar la experiencia en servicios dentro y fuera del inmueble. Entre mejoras visibles y detalles por afinar, la opinión general apunta a un recinto renovado, aunque con retos en la logística de acceso.
Christopher destaca la posibilidad de pagar con tarjeta mejora la experiencia dentro del estadio. También resalta las nuevas luces y butacas, y asegura que, en general, no ha tenido problemas durante su visita. Sin embargo, advierte que los torniquetes pueden saturarse en ciertos momentos, por lo que considera necesario agilizar ese punto.
"La entrada en los torniquetes a veces se satura".- Christopher, aficiónalo
Karina señala que los cambios en los asientos han sido para bien y que su experiencia con el internet fue satisfactoria. No obstante, identifica un problema fuera del estadio: las calles bloqueadas complican la llegada, lo que convierte el acceso en un proceso caótico antes de cruzar las puertas del Coloso de Santa Úrsula.
"Accesar es un caos por las calles bloqueadas"- Karina, aficionada
Para Gabriela, la transformación del inmueble es evidente. “Todo muy padre y cambiado”, resume, al tiempo que destaca el estado del pasto y las áreas en general. También valora la presencia de seguridad, especialmente por el control de las porras. En cuanto al internet, reconoce que presenta fallas ocasionales, aunque no lo considera un obstáculo mayor.
"Hay mucha seguridad y eso está muy bien por las porras".- Gabriela, aficionada
En conjunto, la afición reconoce avances importantes en comodidad, modernización y métodos de pago. Aun así, la conectividad y, sobre todo, la movilidad en los alrededores del estadio se perfilan como los principales desafíos a resolver antes de que inicie la justa mundialista el próximo 11 de junio,