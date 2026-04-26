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¿Qué piensan los aficionados de los servicios del Azteca?

A semanas del Mundial, asistentes destacan avances en comodidad y pagos, aunque persisten problemas en torniquetes.

Yarek Gayosso

El Estadio Banorte será la sede de la inauguración de la Copa del Mundo.
El Estadio Banorte será la sede de la inauguración de la Copa del Mundo. / Yarek Gayosso

A 46 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Banorte recibe a la afición no solo por el espectáculo sino para evaluar la experiencia en servicios dentro y fuera del inmueble. Entre mejoras visibles y detalles por afinar, la opinión general apunta a un recinto renovado, aunque con retos en la logística de acceso.

La gente hace fila para entrar al Estadio Banorte.
La gente hace fila para entrar al Estadio Banorte. / Yarek Gayosso

Christopher destaca la posibilidad de pagar con tarjeta mejora la experiencia dentro del estadio. También resalta las nuevas luces y butacas, y asegura que, en general, no ha tenido problemas durante su visita. Sin embargo, advierte que los torniquetes pueden saturarse en ciertos momentos, por lo que considera necesario agilizar ese punto.

"La entrada en los torniquetes a veces se satura".

Christopher, aficiónalo

Karina señala que los cambios en los asientos han sido para bien y que su experiencia con el internet fue satisfactoria. No obstante, identifica un problema fuera del estadio: las calles bloqueadas complican la llegada, lo que convierte el acceso en un proceso caótico antes de cruzar las puertas del Coloso de Santa Úrsula.

"Accesar es un caos por las calles bloqueadas"

Karina, aficionada
La afición sale en el medio tiempo.
La afición sale en el medio tiempo. / Yarek Gayosso

Para Gabriela, la transformación del inmueble es evidente. “Todo muy padre y cambiado”, resume, al tiempo que destaca el estado del pasto y las áreas en general. También valora la presencia de seguridad, especialmente por el control de las porras. En cuanto al internet, reconoce que presenta fallas ocasionales, aunque no lo considera un obstáculo mayor.

"Hay mucha seguridad y eso está muy bien por las porras".

Gabriela, aficionada
El estacionamiento del Estadio Banorte.
El estacionamiento del Estadio Banorte. / Yarek Gayosso

En conjunto, la afición reconoce avances importantes en comodidad, modernización y métodos de pago. Aun así, la conectividad y, sobre todo, la movilidad en los alrededores del estadio se perfilan como los principales desafíos a resolver antes de que inicie la justa mundialista el próximo 11 de junio,

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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