¿Qué propone la iniciativa del Senado para regresar el ascenso y descenso a la Liga MX?

La iniciativa presentada el miércoles en el Senado para regresar el ascenso y descenso a la Liga MX apunta a una frase concreta: la del artículo 35 del Reglamento de Competencia 2026-27, que dice que los clubes de Liga MX no descenderán a Expansión y que los de Expansión no ascenderán. Está escrita para que esa frase no pueda volver a aparecer en un reglamento.

La propuesta reforma el artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Primero suma el mérito deportivo a los principios que deben observar las Asociaciones Deportivas Nacionales.

Después establece el cambio central: cuando haya dos o más categorías dentro de una misma estructura profesional, la federación deberá tener un mecanismo que "permita y garantice" el ascenso y el descenso entre todas ellas, "sin excepción alguna".

En el futbol mexicano, esa redacción alcanza directo al modelo actual. Según la exposición de motivos, el nuevo esquema de la FMF conserva la movilidad entre Expansión, Liga Premier y Tercera División, pero deja a la Liga MX fuera de ella.

El proyecto iba a presentarse el martes, pero se recorrió un día para sumar firmas, según información obtenida por Sports Illustrated México. Este miércoles, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, lo presentó en tribuna y empezó por leer los nombres de quienes lo suscribían.

La lista le dio al proyecto más peso que el conversatorio "Fuera de lugar" de dos días antes. De acuerdo con los nombres que leyó Castañeda, firmaron tres integrantes de la Mesa Directiva: su presidente, Higinio Martínez, del oficialista Morena; Mauricio Vila, del PAN, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM. También Alejandro González Yáñez, del PT; Juanita Guerra, del PVEM, y la bancada de Movimiento Ciudadano.

Entre esos nombres no apareció ningún senador del PRI. Manuel Añorve había defendido en el foro que ganar tenga premio y perder consecuencias, pero no estuvo en la lista.

Tampoco Ignacio Mier, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. En el foro, Mier había pedido escuchar también a la Liga MX y a la FMF, que según Castañeda no respondieron la invitación. En tribuna, Castañeda sólo le agradeció abrir el espacio para el conversatorio.

Dos días antes, el propio Castañeda admitía no saber "qué apoyo podamos concitar". Ahora cuenta con la firma del presidente del Senado, aunque no con la de la bancada mayoritaria completa.

En tribuna respondió a quienes sostienen que el futbol es un asunto privado y que por eso el Senado no debe intervenir: "Lo que es privado por su propiedad puede ser público por sus consecuencias". Lo que dice la iniciativa, resumió, es que "el resultado en la cancha debe de importar".

¿Qué requisitos podría seguir pidiendo la FMF?

Ganar un campeonato no garantizaría el ascenso en cualquier condición. La exposición de motivos reconoce que la FMF puede exigir condiciones deportivas, administrativas, jurídicas, financieras, de infraestructura y de seguridad en una certifiación, siempre que sean "objetivas, razonables y proporcionales".

Lo que cambia es el peso de esas condiciones. El texto establece que el mérito deportivo será el "criterio principal" para decidir si un equipo asciende, desciende, permanece o participa en una categoría.

Las reglas tendrían que ser objetivas, claras, transparentes y públicas, y no podrían modificarse mientras estén vigentes. Además, prohíbe "barreras de acceso injustificadas" que impidan la entrada de nuevos competidores o den ventajas permanentes a quienes ya están dentro.

La certificación, por lo tanto, seguiría existiendo. Lo que la ley buscaría impedir es que se convierta en una puerta cerrada por tiempo indefinido.

¿Quién decidiría cuántos equipos suben y bajan?

La fracción V obliga a garantizar el mecanismo "de manera permanente" y a decidir el ascenso y el descenso al final de cada campeonato, torneo o temporada con base en los resultados deportivos.

Si se aprueba en esos términos, la Liga MX tendría que volver a la promoción y relegación con la categoría inferior.

El Senado no decidiría cuántos equipos suben, cuál baja ni con qué sistema. La exposición de motivos lo dice expresamente: la reforma "no significa que el Poder Legislativo determine cuántos equipos deben ascender o descender o cuál debe ser el formato de cada torneo". Eso seguiría en manos de las federaciones.

¿Cuándo podría regresar el ascenso y descenso?

No en una temporada que ya esté en curso. Si el proyecto completa el proceso legislativo y entra en vigor, las federaciones tendrían 120 días para adecuar estatutos y reglamentos, y los torneos en marcha terminarían con las reglas con las que empezaron. El ascenso y el descenso tendrían que operar "a más tardar" desde la primera temporada completa que arranque después de ese plazo. Qué torneo sería depende de si la iniciativa se aprueba y de cuándo.

Aunque la discusión nació en la Liga MX, la reforma no está escrita sólo para el futbol. También obliga a las federaciones de otros deportes a prevenir conflictos de interés, a informar cada año a la Conade y al Congreso, y a garantizar la libre competencia conforme a las disposiciones que emita la Comisión Nacional Antimonopolio, la misma autoridad que desde este mes investiga el mercado de afiliación y acceso al futbol profesional.

El reglamento de la FMF necesitó un artículo para cerrar la Primera División. La iniciativa apuesta a que una fracción de ley alcance para reabrirla. Ahora pasará a comisiones, en un Congreso donde tres firmas de la Mesa Directiva todavía no son una mayoría.