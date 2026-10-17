¿Qué son las tarjetas electrónicas y cómo revolucionarán el arbitraje del fútbol?

La tecnología sigue innovando en el deporte y ahora es el turno de los árbitros de fútbol. La innovación ya no solo se limita al VAR, sino que llegó también a la cancha con las nuevas tarjetas electrónicas. Descubre qué son, cómo funcionan y cuál fue el primer país en implementarlas de forma oficial en un torneo profesional.

En los últimos días ha circulado en internet una imagen que rápidamente se volvió viral: un árbitro de la primera división uruguaya amonestando a un jugador. Sin embargo, lejos de sostener la tradicional tarjeta amarilla, llevaba en su mano un dispositivo digital, similar a un teléfono inteligente, con la pantalla completamente iluminada de amarillo.

A pesar de las dudas que generó esta fotografía, e incluso las burlas entre las reacciones en redes sociales, se trata de la prueba piloto de una herramienta que busca agilizar el trabajo de los árbitros durante los partidos.

El arbitraje se digitaliza: Uruguay estrenó las primeras tarjetas electrónicas.



El dispositivo del árbitro se ilumina en amarillo o rojo y transmite automáticamente las amonestaciones, los goles y los cambios al sistema oficial de la liga.



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¿Cómo funcionan las tarjetas electrónicas?

Las tarjetas digitales son un desarrollo de la empresa REFe. Se trata de un dispositivo con sistema operativo Android que cuenta con doble pantalla y botones físicos en los costados: uno amarillo y uno rojo. Al presionarlos, ambas pantallas muestran el color elegido, para que el árbitro pueda señalar la sanción de la misma forma en que lo haría con una tarjeta convencional.

¿Pero dónde está la ventaja de usar este dispositivo? La herramienta, mediante una aplicación, se sincroniza con el partido en tiempo real, registra el tiempo de juego y carga las alineaciones de ambos equipos. De esta manera, al mostrar una tarjeta, el silbante selecciona con un solo clic al futbolista sancionado y guarda automáticamente la infracción y el minuto exacto en el que ocurrió.

Además, el dispositivo permite llevar la cuenta de los goles con sus respectivos anotadores, actualizar el marcador e incluso anular acciones después de las revisiones del VAR. De este modo, el árbitro ya no necesita cargar con tarjetas físicas, libreta ni pluma para registrar las incidencias, pues puede concentrar esas funciones en un mismo aparato.

Mauro Sacco, director de REFe Device, señaló que este avance facilitará el trabajo del árbitro central, ya que podrá realizar anotaciones más rápidas y toda la información quedará guardada para generar las cédulas al término de los encuentros.

"Apunta a incorporar tecnología en el único ámbito donde faltaba: la gestión dentro del campo. Es mucho más rápido que sacar la tarjeta, mirar el reloj y anotar", destacó el directivo de la compañía desarrolladora.

Sacco también explicó que la herramienta permite sincronizar en la nube toda la información antes, durante y después del partido, lo que podría simplificar los reportes oficiales y reducir el trabajo administrativo de los árbitros.

Por ahora, esta tecnología se encuentra en fase de prueba en la Primera División de Uruguay. El primer encuentro oficial en implementarla fue el duelo entre Nacional y Club Atlético Rentistas, donde el árbitro Eduardo Varela estrenó las tarjetas electrónicas y abrió una nueva posibilidad para la gestión arbitral dentro del terreno de juego.