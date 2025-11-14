Querétaro de México cesa a Benjamín Mora
El club Querétaro despidió al director técnico Benjamín Mora, una semana después de que el equipo finalizó su participación en el torneo Apertura del fútbol mexicano, como parte de una reestructuración.
Los "Gallos Blancos" de Querétaro finalizaron el torneo en el duodécimo lugar general con 20 puntos tras registrar seis triunfos, dos empates y nueve derrotas.
"Hemos tomado la decisión, después de un par de pláticas con Benjamín Mora y su cuerpo técnico, que es momento de separar nuestros caminos. Ha sido un momento muy satisfactorio el hecho de contar con Benjamín en este inicio con tantas adversidades, con tanta incertidumbre y que él, con su pasión y liderazgo, nos ayudó a transitar todos estos meses, y no nada más eso, sino a sentar las bases de lo que viene para los torneos futuros", dijo en conferencia de prensa el director deportivo de Querétaro, Álvaro de la Torre.
Mora, de 46 años, fue designado técnico del Querétaro en diciembre de 2024, y bajo su gestión el club registró 11 triunfos, cuatro empates y 19 derrotas.