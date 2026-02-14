Quién es el dueño de la casa en el futbol mexicano
En la Liga MX, los 18 equipos disputan el torneo en 17 inmuebles, bajo una combinación de gobiernos, universidades y grupos privados que refleja la diversidad y los atrasos del modelo deportivo nacional, con su toque de subjetividad a la mexicana: Cruz Azul, uno de los clubes llamados grandes, con nueve títulos de Liga y otra decena de torneos oficiales entre Copa, Campeón de Campeones y Supercopa, no tiene estadio ni sede fija.
Errante entre el estadio Azteca en sus añejas épocas de grandeza, el de Ciudad de los Deportes —sede comodín en la capital del país actualmente utilizado por el América— en donde penó vergonzantes derrotas hasta encontrar la redención moderna y ahora Puebla, La Máquina transcurre su historia como un monarca de reinos en donde no reside.
Algo por el estilo ocurre con los Tuzos. El Grupo Pachuca, consorcio ejemplo de desarrollo, expansión deportiva, crecimiento organizacional y diversificación de negocios, cuenta con un estadio, pero no para su club insignia. Los de la llamada Bella Airosa son dueños del Nou Camp, de León, que alberga al club aún de su propiedad, pero no de su estadio sede, el Hidalgo —conocido también como Huracán—. Este pertenece al gobierno del estado de Hidalgo.
Así, la Liga MX ofrece un escenario atípico, como atrapado entre la transición del pasado cacical al futuro empresarial. Clubes ejemplares que no son dueños de su casa y algunos gobiernos que aún administran estadios de Primera División, con toda la derrama de dinero público que esto significa en favor de clubes privados.
De los 17 estadios activos, nueve están en manos privadas, lo que confirma la consolidación del futbol como negocio corporativo. Grupos como FEMSA (BBVA en Monterrey), Orlegi (Corona TSM), Grupo Pachuca (Nou Camp), Grupo Caliente (Tijuana), Grupo Omnilife (Akron) y Grupo Ollamani —nuevo propietario del Estadio Azteca, ahora Banorte— concentran algunos de los recintos más modernos y estratégicos del país.
A ese bloque se suman propiedades familiares con fuerte arraigo histórico, como el Nemesio Diez, perteneciente a la familia Diez, o el Alfonso Lastras, bajo control de la familia del fallecido Jacobo Payán Latuff. En conjunto, el sector privado domina más de la mitad del mapa inmobiliario del futbol mexicano.
Gobiernos estatales y universidades
Sin embargo, el Estado aún es actor clave. Seis estadios pertenecen a gobiernos estatales o municipales, entre ellos el Corregidora (Querétaro), Cuauhtémoc (Puebla), El Kraken (Mazatlán), Hidalgo (Pachuca), Victoria (Necaxa) y el Olímpico Benito Juárez (Juárez FC). En estos casos, los clubes operan bajo esquemas en los cuales suelen obtener beneficios de los gobiernos locales a cambio de entregar entretenimiento a los aficionados del lugar.
El tercer modelo lo representan las universidades públicas. Pumas juega en el Estadio Olímpico Universitario, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras Tigres lo hace en el Universitario, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
El mapa se completa con un caso atípico: el estadio Ciudad de los Deportes, propiedad de la familia Cosío, hoy casa del América —imposibilitado de jugar en el estadio Azteca por las obras de remodelación al ser sede de la próxima Copa del Mundo—, pero que ha sido casa del Atlante —que volverá a la Primera División para el Apertura 2026— y del Cruz Azul. Un vetusto campo con un papel de comodín dentro de la baraja futbolística local.
Así, el futbol mexicano se reparte entre empresas, gobiernos y universidades, con un club nómada y un modelo híbrido que evidencia cómo el poder, la inversión y la política giran alrededor del balón en México.
Los estadios de la Liga MX
ESTADIO
EQUIPO
DUEÑO
Akron
Guadalajara
Grupo Omnilife
Alfonso Lastras
San Luis
Familia Payán
Banorte (Azteca)
América
Grupo Ollamani
BBVA
Monterrey
FEMSA
Caliente
Xolos
Grupo Caliente
Corona TSM
Santos
Grupo Orlegi
Corregidora
Querétaro
Gobierno del estado
Cuauhtémoc
Puebla
Gobierno del estado
El Kraken
Mazatlán
Gobierno del estado
Estadio Hidalgo
Pachuca
Gobierno del estado
Jalisco
Atlas
Clubes Unidos de Jalisco
Nemesio Diez
Toluca
Familia Diez
Nou Camp
León
Grupo Pachuca
Olímpico Benito Juárez
Juárez
Gobierno municipal
Olímpico Universitario
Pumas
Universidad Nacional Autónoma de México
Universitario
Tigres
Universidad Autónoma de Nuevo León
Victoria
Necaxa
Gobierno del estado de Aguascalientes
Ciudad de los Deportes
Comodín (América, antes Cruz Azul, antes Atlante)
Familia Cosío