Quiénes podrían enfrentar a Infantino en 2027: sería su primera reelección con rival desde que llegó a la FIFA
Gianni Infantino podría disputar en 2027 su primera reelección con un adversario desde que asumió la presidencia de la FIFA. El dirigente venció a tres candidatos en la elección extraordinaria de 2016, pero llegó sin oposición a los procesos de 2019 y 2023.
Infantino anunció en abril que buscará continuar en el periodo de 2027-2031. La votación se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, en el 77.º Congreso de la FIFA. El plazo para presentar candidaturas termina el 18 de noviembre de 2026 y, hasta ahora, él es el único aspirante confirmado.
La posibilidad de una elección competida surgió después del rechazo al proyecto para vender hasta 20 por ciento de una compañía que concentraría la explotación comercial del Mundial y las otras competencias de la FIFA.
UEFA amenazó con boicotear los torneos internacionales, mientras la Confederación Asiática y la Concacaf cuestionaron la forma en que Infantino presentó la propuesta. Tras el rechazo, el plan fue retirado, pero la rebelión trasladó la discusión de la propuesta comercial a la continuidad de Infantino.
Concacaf fue una de las primeras confederaciones en pronunciarse. El 30 de julio, sus 41 asociaciones rechazaron la operación por la falta de consultas, el poco tiempo para analizarla y la ausencia de una revisión dentro de los órganos de gobierno de la FIFA.
Además, la decisión puso a su presidente, Victor Montagliani, entre los nombres más mencionados para desafiar a Infantino en 2027.
Victor Montagliani: el único con señales de una posible campaña
The Athletic presenta al presidente de la Concacaf como el dirigente mejor perfilado para competir contra Infantino. Reuters retomó un reporte del diario británico The i Paper, según el cual Montagliani comenzó a buscar apoyos para adelantar sus aspiraciones y competir en la elección de marzo, aunque Concacaf no ha confirmado que Montagliani esté preparando su candidatura.
El canadiense preside la Confederación desde 2016, es vicepresidente de la FIFA y anteriormente encabezó la Canada Soccer. Su mandato regional concluye en 2027, por lo que el calendario le permite decidir entre buscar otro periodo en el organismo o competir por la presidencia mundial. The Independent señala que sus aspiraciones de dirigir algún día la FIFA son conocidas, aunque hasta hace poco su prioridad era continuar en Concacaf.
Su principal ventaja sería ocupar una posición intermedia entre la UEFA y las confederaciones que todavía respaldan a Infantino. Concacaf rechazó el proyecto comercial, pero no acompañó la amenaza europea de boicot. Esa diferencia le permitiría recibir votos de UEFA sin presentarse exclusivamente como el candidato de Europa.
Salman bin Ebrahim: el rival que ya enfrentó a Infantino
The Athletic y Reuters incluyeron al presidente de la Confederación Asiática entre los posibles candidatos. Su candidatura se considera posible por dos motivos: ya compitió contra Infantino y encabeza una de las confederaciones con mayor número de votos. Reuters también destacó su oposición a ampliar el Mundial a 64 selecciones y las críticas de la AFC al proceso utilizado para presentar la compañía comercial.
El dirigente de Bahréin fue el principal adversario de Infantino en 2016. Quedó tres votos por debajo en la primera ronda, 88 contra 85, y perdió la segunda por 115 contra 88. Desde entonces permaneció al frente de la AFC y ocupa la vicepresidencia sénior del Consejo de la FIFA.
Salman calificó como inaceptable la falta de consultas y la AFC cuestionó la toma de decisiones de la FIFA; sin embargo, no hay reportes de que prepare otra candidatura.
Aleksander Ceferin: el líder de la oposición europea
Reuters y The Athletic colocaron al presidente de UEFA entre los nombres que podrían competir. The Athletic plantea que Ceferin podría interesarse en la presidencia de la FIFA cuando termine su mandato en la UEFA, mientras Reuters lo menciona por su creciente enfrentamiento con Infantino.
El abogado esloveno encabeza la UEFA desde 2016 y, por ese cargo, también es vicepresidente de la FIFA. Su relación con Infantino se deterioró por desacuerdos disciplinarios, arbitrales y operativos en el Mundial. Ceferin incluso se ausentó de la final.
No existe evidencia de que Ceferin haya comenzado a organizar una candidatura. Su peso puede estar más en reunir a las 55 federaciones europeas alrededor de otro aspirante que en competir personalmente. Una opción como Montagliani permitiría a UEFA respaldar a un dirigente de otra confederación y evitar que la elección se reduzca a una confrontación entre Europa y el resto de la FIFA.
Lise Klaveness: una opción reformista con pocos apoyos asegurados
The Athletic la describe como una candidata interesante, aunque advierte que tendría dificultades para reunir el respaldo necesario. Reuters también la colocó entre las posibles sucesoras por haber sido una de las dirigentes más firmes contra la propuesta comercial de Infantino.
La exfutbolista, abogada y presidenta de la Federación Noruega ha construido su perfil internacional alrededor de la transparencia, los derechos humanos y la gobernanza. En la crisis exigió que la FIFA retirara el proyecto y Noruega incluso evaluó presentar una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA después de que se levantara la suspensión de Folarin Balogun, tras una intervención de Donald Trump.
Klaveness no ha expresado públicamente que quiera competir. Su nombre responde a la búsqueda de una figura que represente un cambio en la conducción de la FIFA, pero parte con una desventaja frente a Montagliani, Salman y Ceferin: no dirige una confederación desde la cual pueda negociar un bloque de votos.
Nasser Al-Khelaifi: promovido por dirigentes europeos, pero descartado por su entorno
Reuters lo incluyó entre los posibles sucesores después de que Politico reportara que algunos funcionarios europeos comenzaban a considerarlo un rival viable. The Athletic también destacó su nombre, aunque señaló que el propio dirigente niega tener ambición, intención o interés en ocupar la presidencia de la FIFA.
Al-Khelaifi preside el Paris Saint-Germain y European Football Clubs, además de encabezar Qatar Sports Investments. Sus relaciones con clubes, federaciones europeas y dirigentes de Asia explican por qué fue propuesto como una figura capaz de buscar respaldo en más de una confederación.
Su caso debe diferenciarse del de Montagliani. Existen versiones sobre dirigentes interesados en impulsarlo, pero también un desmentido directo de su entorno. Por ahora, representa una opción discutida por terceros, no un aspirante que explore una candidatura.
No todos parten del mismo punto. Montagliani es el único del que se han reportado movimientos para competir; Salman aparece por haber sido el principal rival de Infantino en 2016; Ceferin, por encabezar la oposición de la UEFA; Klaveness, por su discurso de reforma, y Al-Khelaifi, porque algunos dirigentes lo promovieron pese a que descartó competir. El 18 de noviembre vencerá el plazo para saber si alguno convierte esas versiones en una candidatura.