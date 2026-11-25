Desde el hijo de una leyenda de la portería nacional hasta un jugador en Europa y elementos formados en Estados Unidos: ellos son los futbolistas que hoy representan a México en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

El Tricolor juvenil tuvo un arranque prometedor en el Grupo K tras vencer 1-0 a Rumania el sábado 21 de noviembre y golear 4-0 a Camerún el martes 24. Con 6 puntos en dos fechas, el conjunto azteca amarró ya su pase a dieciseisavos de final. Pero… ¿quiénes son estos jóvenes que ilusionan al país con alzar su tercer título mundial en la categoría?

Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez, los goleadores de México

De los cinco goles que suma México en el torneo, cuatro se reparten entre dos jugadores. Por un lado está Adán Sánchez, autor del tanto del triunfo ante Rumania y de un penal frente a los africanos. El atacante de Rayados se reafirma como el hombre gol del equipo tras serlo en el clasificatorio de Concacaf con 5 dianas.

Por otro lado está Gerson Gutiérrez, quien firmó un doblete ante Camerún y aporta experiencia pese a sus 17 años, pues el jugador formado en Chivas suma al menos 4 partidos en Liga de Expansión con el Tapatío.

El hijo de Chuy Corona, la muralla en el arco

El apellido Corona volvió a la portería del Tricolor. Esta vez no fue José de Jesús, medallista de oro en Londres 2012, sino su hijo, José Miguel Corona. A sus 16 años ya juega para la categoría Sub-21 de Xolos y en este Mundial sigue sin recibir un solo tanto en el torneo.

Del extranjero para el Tricolor

Cabe señalar que esta selección cuenta con talento detectado más allá de las fronteras, a través del scouteo. Entre las figuras que llegan así destaca el extremo derecho Saulo Tejeda, con doble nacionalidad mexicana y española, lo que le permitió dar el salto a Europa este 2026 al pasar del San Diego Surf de Estados Unidos a las fuerzas básicas del Dinamo Zagreb de Croacia.

Otro caso es el de Da’vian Kimbrough, delantero mexicoamericano de las inferiores del FC Dallas que decidió vestir la casaca verde. En 2023 —con 13 años, 7 meses y 13 días— debutó como el futbolista profesional más joven de Estados Unidos en la USL Championship con el Sacramento Republic.

Asimismo, aparecen más jugadores formados en Estados Unidos, como el arquero Marcelo Ávalos (San Jose Earthquakes) y los mediocampistas Matthew Arana (Houston Dynamo) y Jonathan de la Fuente (Colorado Rapids).

Monterrey, el equipo con más convocados

Este combinado cuenta con un plantel variado, muestra de ello es que los 21 convocados se reparten entre 14 clubes de 3 países distintos. Aun así, Monterrey destaca como la institución que más aporta con tres elementos: Adán Sánchez, Edy Lugo y Álvaro Velázquez.

¿Dónde juega cada convocado?

* Porteros: José Corona (Tijuana), Marcelo Ávalos (San Jose Earthquakes) y Johan Cuenca (Tigres).

* Defensas: Adonaí Valdez (América), André Godínez (Chivas), Gerson Gutiérrez (Chivas), Alan Hernández (León), Dylan Martínez (Necaxa) y Álvaro Velázquez (Rayados).

* Mediocampistas: Miguel de Jesús Rivera (América), Ángel Reyes (San Luis), Jesús Orduño (Tijuana), Jonathan de la Fuente (Colorado Rapids), Saulo Tejeda (Dinamo Zagreb), Juan Carlos Martínez Jr. (Querétaro), Santiago Cisneros (León) y Edy Lugo (Rayados).

* Delanteros: Da’vian Jaleel Kimbrough (FC Dallas), Matthew Arana (Houston Dynamo), Adán Sánchez (Rayados) y Fernando Ruiz (Toluca).

¿Qué viene para México Sub-17?

Este viernes 27 de noviembre, a las 10:00 horas, México enfrentará a Venezuela por el liderato del Grupo K. Dado que ambos tienen 6 puntos, pero el Tricolor cuenta con mejor diferencia de goles, un empate le bastará para cerrar como líder y esperar rival en la fase de eliminación directa.