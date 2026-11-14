Quiñones, a tres goles de alcanzar récord de Hugo Sánchez de más goles en un año

Hugo Sánchez marcó un antes y un después para el futbol mexicano tras convertirse en un goleador de época y en una figura internacional que impuso diversos récords. Pero ahora, 37 años después, Julián Quiñones está muy cerca de romper una de sus marcas más emblemáticas como máximo artillero nacional.

Se trata de la cifra de más goles realizados por un futbolista mexicano en un solo año natural, es decir, de enero a diciembre. En 1989, la leyenda “Hugol” logró 43 anotaciones, un número que parecía insuperable.

Pero todo cambió este 2026, ya que Julián Quiñones amenaza con hacer historia al sumar ya 40 goles en lo que va del año. Es decir, está a solo tres tantos de empatar el registro del histórico Pentapichichi y a cuatro de escribir su nombre como el nuevo dueño de esta marca, todo esto todavía con un mes y medio por delante para terminar el calendario.

¿Quiénes son los mexicanos con más goles en un año natural?

A lo largo de este año, Quiñones se coronó campeón de goleo de la Saudi Pro League 2025-26, fue el futbolista mexicano con más goles en el Mundial 2026 con 4 tantos y superó ya lo hecho por Santiago Giménez en 2023, cuando realizó 39 tantos, para colocarse de momento como el segundo futbolista nacional con más festejos en el calendario.

Aun así, es importante señalar la diferencia de competencias en las que jugó cada uno. Y es que, mientras Quiñones consiguió sus números en la liga saudí, Hugo Sánchez impuso su registro jugando en España.

Hugo Sánchez: 43 goles (1989) — todos con el Real Madrid

2. Julián Quiñones: 40 goles (2026 - actualmente) — Al-Qadsiah: 36 goles / Selección: 4 goles

3. Santiago Giménez: 39 goles (2023) — Feyenoord: 37 goles / Selección: 2 goles

Quiñones puede romper el récord de Hugo con la camiseta de selección

De aquí al final del año, Julián Quiñones podrá disputar 9 partidos más. Los dos más próximos serán con la Selección Mexicana ante Jamaica por la ida y vuelta de los cuartos de final de la Nations League. Esto cobra relevancia ya que, de lograr los tantos que le faltan, alcanzará esta marca histórica vistiendo la playera del Tricolor.

En caso de no conseguirlo en esta Fecha FIFA, todavía tendrá la oportunidad de superar la cifra con su club, donde aún tiene por delante duelos de liga, Supercopa y Champions League de Asia.

Próximos partidos de Julián Quiñones con selección y club

* Jamaica vs. México — Concacaf Nations League (Cuartos de final - Ida) | Sábado 14 de noviembre | 7:00 p.m.

* México vs. Jamaica — Concacaf Nations League (Cuartos de final - Vuelta) | Martes 17 de noviembre | 8:30 p.m.

* Shabab Al-Ahli vs. Al-Qadsiah — Liga de Campeones de la AFC (Jornada 5) | Martes 24 de noviembre | 10:00 a.m.

* Al-Qadsiah vs. Al-Fayha — Liga Profesional Saudí | Viernes 27 de noviembre | 8:20 a.m.

* Al-Nassr vs. Al-Qadsiah — Liga Profesional Saudí | Viernes 4 de diciembre | 11:30 a.m.

* Al-Qadsiah vs. Al-Shamal — Liga de Campeones de la AFC (Jornada 6) | Lunes 7 de diciembre | 10:00 a.m.

* Al-Qadsiah vs. Al-Fateh — Liga Profesional Saudí | Viernes 11 de diciembre | 5:40 a.m.

* Al-Hazem vs. Al-Qadsiah — Liga Profesional Saudí | Martes 15 de diciembre | 8:50 a.m.

* Al-Qadsiah vs. Al-Ahli — Supercopa de Arabia Saudita (Semifinal) | Sábado 19 de diciembre | Horario por confirmar