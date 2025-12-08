Racing revienta a Boca y, de paso, también a River
Racing avanzó este domingo a la final del futbol argentino al derrotar como visitante 1-0 a Boca Juniors, un resultado que selló para el Xeneize otra temporada sin títulos y que, de paso, dejó a River Plate sin Copa Libertadores 2026.
Adrián Maravilla Martínez (75'), que llevaba diez partidos sin anotar, rompió en La Bombonera su sequía y marcó el único gol de la jornada para convertirse otra vez en el héroe de Racing, que reencontró el rumbo y buscará ser campeón el próximo fin de semana.
En la final, a jugarse en Santiago del Estero, la Academia enfrentará al ganador del clásico de La Plata que el lunes animarán Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes.
No abundaron las emociones en la primera parte, con un desarrollo trabado y luchado, en el que Racing se mostró replegado y cauteloso en su planteo, a la espera de que Boca se animara para encontrar espacios.
El local intentó con alguna jugada esporádica del chileno Palacios, y luego apeló a la velocidad y habilidad del Changuito Zeballos, que levantó a los hinchas con un par de acciones, pero sin concretar.
Racing tuvo la más clara del primer tiempo a los 41' con un derechazo cruzado de Ignacio Nardoni que rozó el poste derecho. Por Boca, Milton Giménez se acercó con una jugada individual que definió con un tiro sin potencia.
Fue hasta la segunda parte cuando Racing ajustó marcas y se adueñó del mediocampo hasta acercarse al área del Xeneize.
Boca, con pocas ideas, intentaba llegar por balón detenido, un recurso que lo había sostenido en el torneo, pero cerca de la media hora, Racing encontró el gol del desequilibrio.
Agustín Almendra, con pasado en Boca, filtró un pase para la escalada de Rojas, que envió un centro preciso para que Maravilla Martínez superara a Ayrton Costa y venciera a Marchesín con un cabezazo a la red.
"El gol es una circunstancia", expresó Martínez, que volvió a celebrar tras 965 minutos sin anotar. “Ellos venían de muchos partidos seguidos ganando como local… Dios te prepara, te moldea para cuando las cosas no salen”, añadió.
El envión de seis triunfos seguidos de Boca se diluyó con una derrota en su casa, una actuación opaca, sin recambio y sin reacción cuando quedó abajo en el marcador.
Otro año en blanco
La caída marcó el final de la temporada para Boca, que al menos se clasificó a la próxima Copa Libertadores. Sin título local, dejó también a su archirrival River sin chance de entrar al torneo continental, algo que el Millonario no fallaba desde hace 12 años. River jugará la Copa Sudamericana 2026.
Boca está cerca de cumplir tres temporadas sin títulos, desde la Supercopa Argentina 2023, y en 2025 ni siquiera logró entrar en fase de grupos de la Libertadores, además de quedar eliminado del Mundial de Clubes en primera ronda.