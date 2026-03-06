Radiografía del poder en Liga MX: los cinco proyectos que dominan el torneo
El Clausura 2026 de la Liga MX llegó a la mitad de su fase regular tras la disputa de la novena jornada. A partir de este momento, las tendencias comienzan a marcarse entre los equipos protagonistas y aquellos que se rezagan.
Por ahora, la parte alta de la tabla es liderada por Cruz Azul, Toluca, Chivas, Pachuca y Pumas, los primeros cinco clasificados, que con distintas fórmulas se perfilan como candidatos al título del torneo.
Conoce qué ha hecho exitosos a estos equipos que dominan el futbol mexicano.
Cruz Azul se sostiene en el mediocampo que llevó al éxito a Larcamón en Necaxa
Los celestes del entrenador Nicolás Larcamón se repusieron de un inicio complicado (derrota 2-1 ante León) y, tras encadenar cuatro victorias consecutivas, sumado a la pérdida del invicto de Chivas, se colocaron en el primer lugar de la tabla.
Lo han hecho al replicar una fórmula exitosa en el mediocampo del Necaxa de Larcamón: José Paradela y Agustín Palavecino mueven los hilos de un Cruz Azul que se ha convertido en uno de los equipos con mayor volumen ofensivo de la Liga MX.
Paradela y Palavecino fueron los pilares del Necaxa de Larcamón, que con un presupuesto limitado se posicionó entre los seis mejores clubes que avanzaron directo a la Liguilla en el Clausura 2025.
Larcamón primero incorporó a Paradela a su proyecto en La Máquina el semestre pasado, en el Apertura 2025, donde tuvo impacto inmediato: tres goles y cinco asistencias que lo volvieron imprescindible en su esquema.
Para este torneo se sumó Palavecino, quien le ha permitido a Paradela jugar con mayor libertad y consolidarse como goleador: suma cinco tantos en el campeonato, la segunda mejor cifra, solo detrás de los nueve de Joao Pedro, del San Luis.
Palavecino, por su parte, es el segundo mejor asistidor del torneo, con dos, además de aportar tres goles, también entre las cifras más altas del Clausura. Con este mediocampo que ya funcionó en Necaxa, el Cruz Azul de Larcamón lidera la Liga MX.
Toluca: fichajes estratégicos para mantener la inercia de bicampeón
Toluca aprendió en el torneo pasado, el Clausura 2025, cuando obtuvo el bicampeonato, que sin una plantilla extensa sería difícil aspirar a replicar el hito del América: un tricampeonato en torneos cortos.
Por ello, para mantenerse competitivo tras dos torneos exigentes en los que fue campeón, el entrenador Antonio Mohamed y su directiva apostaron por fichajes estratégicos que ayudaran a cubrir posibles ausencias como las de Alexis Vega, Nicolás Castro o Helinho, además de jugadores como Jesús Gallardo o Marcel Ruiz, quienes apuntan a perderse la Liguilla para concentrarse con la selección mexicana rumbo al Mundial.
Así llegaron refuerzos mexicanos para darle profundidad a la plantilla: Sebastián Córdova, procedente de Tigres; Pável Pérez, un jugador de bajo perfil pero efectivo; y Jorge Díaz Price, rescatado del Cancún FC de Expansión. Los tres han tenido participación relevante en lo que va del Clausura.
Córdova se perfila como sustituto de Vega por la banda izquierda, aunque todavía atraviesa un proceso de adaptación al esquema de Mohamed. Díaz Price, por su parte, funciona como alternativa a Castro, aunque también puede ocupar posiciones por Vega o Helinho, mientras que Pérez es el relevo natural de Ruiz.
Con estas nuevas piezas, que utilizarán el resto de la fase regular para integrarse por completo al sistema del entrenador, los Diablos Rojos se mantienen invictos y en el segundo lugar de la tabla.
Chivas y la consolidación del proyecto “mexicoamericano” de Milito
El Guadalajara de Gabriel Milito atraviesa un momento de dudas después de haber mantenido paso perfecto durante las primeras seis jornadas.
En ese arranque derrotó a equipos como Juárez, Querétaro, Mazatlán y América, clubes que no atraviesan su mejor momento. Sin embargo, cuando enfrentó a rivales de mayor peso como Cruz Azul o Toluca, llegaron sus primeras derrotas.
Más allá de los últimos resultados, el Clausura 2026 marca la consolidación del proyecto de Milito, quien asumió el banquillo del Rebaño el torneo pasado. En ese certamen, el equipo clasificó de forma directa a la Liguilla por primera vez desde el Clausura 2024, aunque cayó en la primera ronda.
Para este semestre, el entrenador reforzó al club con dos mexicoamericanos más: Brian Gutiérrez y Jonathan Pérez, con lo que la legión ascendió a seis jugadores, ya que también están Daniel Aguirre, Leonardo Sepúlveda, Richard Ledezma y Efraín Álvarez.
De ellos, Aguirre, Ledezma, Álvarez y Gutiérrez se han vuelto piezas clave en el esquema de Milito.
Con sello estadounidense y con un Armando “Hormiga” González que mantiene el nivel que lo llevó a ser campeón de goleo el semestre pasado, las Chivas de Milito se ubican en el tercer lugar de la clasificación.
Pachuca, el inesperado cuarto lugar
Esteban Solari ha logrado, en su primera fase regular como entrenador de Pachuca, darle estabilidad a una plantilla que no encontraba el rumbo desde la salida de Guillermo Almada en mayo de 2025.
Lo ha conseguido después de un inicio irregular en el que, en las primeras cinco jornadas, apenas sumó dos victorias, además dos empates y una derrota.
La reacción llegó al recuperar a futbolistas que fueron clave en la etapa de Almada: Salomón Rondón, quien volvió al club tras un semestre fuera; Oussama Idrissi, y el regreso de un viejo ídolo y capitán de los Tuzos, Víctor Guzmán.
Rondón pasó los últimos meses en el Real Oviedo, club español del mismo grupo propietario de Pachuca, pero no logró asentarse en su regreso al futbol europeo, pese a que en su etapa anterior con los Tuzos ganó dos títulos de goleo: en Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde además fue MVP en 2024.
A sus 36 años, el venezolano sigue siendo pieza clave del equipo. Es el máximo goleador del Pachuca en el Clausura con cuatro tantos; detrás aparece Idrissi con tres, mientras que el “Pocho” Guzmán completa el tridente ofensivo como el principal asistidor del club, con dos pases de gol.
Con esta fórmula que ya había dado resultados, Solari mantiene competitivo a un Pachuca que no figuraba en los pronósticos al inicio del torneo. Los Tuzos incluso superan en rendimiento a clubes que sí aparecían como favoritos, como el semifinalista Monterrey y el subcampeón Tigres, ubicados séptimo y octavo, respectivamente.
La remontada de los Pumas de Efraín Juárez
Uno de los equipos que más ha sorprendido en este Clausura son los Pumas de Efraín Juárez. A inicios de febrero, antes de la quinta jornada, el entrenador tenía un pie y medio fuera del club tras la eliminación en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el San Diego FC.
Además, los refuerzos no generaron entusiasmo entre la afición: Juninho y Robert Morales llegaban como suplentes en sus anteriores equipos (Flamengo y Toluca), mientras que Jordan Carrillo y César Garza no eran considerados en Santos y Monterrey, respectivamente.
Sin embargo, todos han encontrado un lugar importante en el esquema de Juárez, quien también ha recuperado la mejor versión de Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo y Pedro Vite, además de aprovechar la jerarquía del portero Keylor Navas.
La combinación de estas piezas ha convertido a Pumas, junto a Cruz Azul, en el equipo más goleador del torneo, con 17 tantos. Además, mantuvo el invicto hasta la jornada pasada, cuando cayó ante el bicampeón Toluca en un partido en el que estuvo cerca de imponerse.
La gestión de Juárez parece consolidarse y con margen para crecer en un torneo en el que varios de sus rivales directos podrían perder figuras clave en la Liguilla por su convocatoria a la selección mexicana. Los felinos, en cambio, no cuentan con jugadores considerados por Javier Aguirre, lo que abre una oportunidad real de conquistar su primer título desde el Clausura 2011.