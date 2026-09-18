Rafa Márquez abre su ciclo con el regreso del Chucky y seis jugadores de Chivas
Rafael Márquez comenzó su etapa al frente de la selección mexicana recuperando nombres que habían quedado fuera durante el cierre del proceso de Javier Aguirre. Hirving Lozano, Álex Padilla y Germán Berterame encabezan los regresos de una primera convocatoria que mantiene buena parte de la base mundialista, pero también vuelve a abrir la competencia en varias posiciones.
Márquez llamó a 30 futbolistas para los cuatro amistosos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre. De ellos, 25 comenzarán la concentración el 21 de septiembre y cinco se incorporarán después de disputar la Jornada 10 de la Liga MX: Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, de las Chivas, además de Isaías Violante, del América.
El regreso con mayor recorrido es el de Lozano. El Chucky no juega con México desde el 15 de noviembre de 2025, cuando fue titular ante Uruguay y salió antes del descanso por una lesión muscular. Después no apareció entre los 55 jugadores registrados por Aguirre para el Mundial y terminó fuera del torneo que México disputó como anfitrión.
Diez meses después, el atacante del LA Galaxy reaparece directamente en el primer llamado de Márquez. Su regreso coincide con las ausencias de Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Huerta, tres integrantes del ataque mundialista que no aparecen en esta convocatoria. Lozano vuelve a competir por un sitio en una selección que parecía haber cerrado su etapa antes de la Copa del Mundo.
Álex Padilla también recupera terreno. El portero del Athletic Club no era convocado con la Mayor desde mayo de 2025, cuando Javier Aguirre lo incluyó para los amistosos previos a la Copa Oro. Estuvo posteriormente en la prelista mundialista de 55 jugadores, pero no llegó al grupo definitivo y todavía no ha debutado con la selección absoluta.
Berterame estuvo mucho más cerca del Mundial. El delantero del Inter Miami participó 31 minutos contra Portugal el 28 de marzo, apareció en la prelista y fue uno de los jugadores eliminados en el corte final de Aguirre. Ahora vuelve para competir en un ataque en el que también aparecen Santiago Giménez y Armando González.
El otro mensaje de Márquez está en las Chivas. El Guadalajara es el club con mayor representación de toda la convocatoria, con seis jugadores: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Diego Campillo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Rangel y Alvarado estarán desde el inicio; los otros cuatro se sumarán en New Jersey después de cumplir con su compromiso de Liga MX.
La presencia rojiblanca no desapareció después del Mundial, pero sí cambió. Las Chivas aportaron cinco jugadores a la Copa del Mundo —Rangel, Romo, Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González— y ahora elevan la cifra a seis, aunque la Hormiga ya pertenece al Olympiacos y Brian quedó fuera. Campillo regresa después de haber sido llamado por Aguirre en febrero, mientras Camberos y Sandoval reciben su primera convocatoria a la Mayor.
En total, 17 de los 30 convocados estuvieron en el Mundial y 13 no formaron parte del torneo. Márquez no rompió con la selección que acompañó como auxiliar, pero tampoco se limitó a heredarla: su primer grupo recupera a futbolistas que habían perdido terreno y abre espacio para una generación que comienza a empujar desde la Liga MX.
México iniciará esta nueva etapa ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, después enfrentará a Perú el 29 en New Jersey, a Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y cerrará contra Chile el 6 en Los Ángeles.