Rafa Márquez, el capitán callado que ahora dirige con la voz a la selección mexicana

Rafael Márquez comenzó su primer entrenamiento abierto como seleccionador haciendo lo que durante buena parte de su carrera le sirvió para liderar vestidores: mirar. Se paró a un costado de la cancha del Centro de Alto Rendimiento, siguió en silencio el primer ejercicio con balón que dirigía Vidal Paloma y dejó trabajar a su auxiliar. Después empezó a intervenir, y prácticamente ya no paró.

La primera orden fue sencilla: prender los aspersores. El césped se mojó antes del trabajo asociativo, un detalle que viene del futbol en el que Márquez terminó de formarse, el del Barcelona. Con el pasto mojado la pelota corre más rápido, por eso en el Barça regar antes de entrenar y de jugar es costumbre desde hace décadas.

Márquez pasó siete temporadas en los blaugranas como futbolista, entre 2003 y 2010, con Frank Rijkaard y después con Pep Guardiola. 12 años más tarde volvió para dirigir a la filial Barça Atlètic, su primer trabajo como entrenador. En su primera práctica abierta con México aparecieron varios principios de aquella escuela: espacios cortos, apoyos cercanos y circulación rápida.

Tras el riego, redujo el terreno a un cuarto de cancha, colocó tres porterías pequeñas sin guardameta en cada costado y limitó a dos los toques por jugador. Había que soltarla rápido, moverse para volver a recibir y buscar cualquiera de las seis porterías. Márquez llevaba la cuenta de los toques en voz alta.

Esa fue la imagen de la mañana: Márquez habló prácticamente todo el tiempo. Corregía, pedía más velocidad, les decía hacia dónde moverse y seguía cada jugada a unos cuantos metros. Juan Manuel Lillo y Paloma, sus auxiliares, estaban cerca, pero la voz que más se escuchaba era la suya, mucho más de lo que se le oía como auxiliar de Javier Aguirre.

Quienes jugaron con él cuando Rafa era capitán de la selección lo recuerdan distinto. Carlos Salcido lo recuerda como un líder tranquilo, que no necesitaba gritar para imponerse.

Jesús Gallardo, quien hoy fue uno de sus dirigidos, marcó la diferencia entre el Rafa de afuera y el de adentro: "Él es muy callado, pero en el campo se transforma. Habla muchísimo". Como entrenador, esa transformación ya no puede esperar al partido.

Antes del siguiente ejercicio volvió a pedir los aspersores. El espacio se amplió y entraron los porteros. Raúl Rangel quedó en un equipo junto a Israel Reyes, Johan Vásquez, Denzell García, Mateo Chávez, Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano y Gilberto Mora, un grupo que dejó una primera pista de sociedades para el debut ante Colombia de este sábado.

Del otro lado estuvieron, entre otros, Germán Berterame, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Jesús Gallardo, Víctor Guzmán y Jorge Sánchez, con Óscar García en la portería, sustituido después por Álex Padilla.

Andrés Guardado dejó otra escena: por momentos se metió al ejercicio como uno más, una muestra de la cercanía que tendrá con los jugadores que buscará en su papel de auxiliar y enlace con los futbolistas.

Hablar también hacia afuera

A mitad de la práctica, Duilio Davino, director de las selecciones nacionales varoniles, se acercó a los periodistas para explicar por qué César Montes, Santiago Giménez y Jeremy Márquez trabajaban por separado.

Montes tiene un desgarre en el glúteo derecho y causará baja mañana; lo sustituirá Dagoberto Espinoza. Giménez presenta una sobrecarga en el aductor derecho y está previsto que vuelva al grupo por la tarde. Jeremy Márquez sigue con trabajo diferenciado por una molestia en la espalda, sin fecha para regresar al trabajo normal.

El gesto no fue casual. "Esta apertura es por Rafa, quiere que haya más apertura a los medios", explicó el directivo.

Márquez había empezado su era mal con la prensa. En uno de sus primeros contactos como seleccionador no respondió a las preguntas de un reportero. Dos días después se disculpó en su presentación y confirmó que la FMF le dio capacitación para desenvolverse mejor ante los medios.

Durante años le bastó con estar para que lo escucharan. En su primera mañana al frente del Tri volvió a empezar mirando, pero sólo unos minutos: después de eso, el que tenía que hablar era él.