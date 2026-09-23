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Rafa Márquez rejuvenece dos años al Tri en su primera convocatoria

La lista del nuevo entrenador promedia 25.8 años, contra los 27.9 del equipo que disputó el Mundial 2026.

Rodrigo Corona

Rafa Márquez y el Tri tendrán sus primeros juegos tras el Mundial 2026.
Rafa Márquez y el Tri tendrán sus primeros juegos tras el Mundial 2026. / MexSport Sports Agency

Tres meses después del Mundial 2026, el entrenador Rafael Márquez cambió a la selección mexicana sin desarmarla. Diecisiete de los 26 jugadores que llevó Javier Aguirre a la Copa del Mundo aparecen en su primera convocatoria, pero los otros 13 lugares rejuvenecieron al grupo: el promedio de edad quedó más de dos años por debajo del equipo mundialista.

La lista original de 30 futbolistas, anunciada el 17 de septiembre para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, promedia 25.8 años, contra los 27.9 del plantel mundialista de 26. Son listas de tamaño distinto, pero la diferencia no sale de las cuatro plazas extra: de los nueve mundialistas que se quedaron fuera, sólo Brian Gutiérrez tiene 23 años o menos, y 11 de los 30 convocados por Márquez están en ese rango.

El más joven sigue siendo Gilberto Mora, con 17 años. Detrás aparecen Hugo Camberos y Santiago Sandoval, de 19; Everardo López y Obed Vargas, de 21, y Mateo Chávez e Isaías Violante, de 22.

Márquez advirtió en su presentación que no trabajaría "desde cero, sino que hay una continuidad, hay una base importante", y la lista lo cumple.

Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez se mantienen de la convocatoria del Mundial; también Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Luis Romo y Gilberto Mora, además de Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Armando González.

Los jóvenes entran sin borrar la base

El cambio generacional está en los lugares que quedaron alrededor de esa base mundialista. Jeremy Márquez, Camberos y Sandoval reciben su primera convocatoria con el equipo absoluto; los dos últimos llegan después de ser figuras de la selección que ganó el Premundial Sub-20 de Concacaf.

Otros nombres jóvenes ya conocían el entorno de la selección absoluta. Óscar García y Denzell García trabajaron en la preparación previa al Mundial, y Violante se sumó en mayo cuando una lesión dejó fuera a Jairo Torres. Son apuestas de futuro, pero no debutantes.

Fuera quedaron nueve mundialistas: Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Raúl Jiménez. Jiménez y Quiñones, dos de las principales opciones ofensivas de Aguirre, se perdieron la lista por lesión.

A cambio volvieron dos delanteros que Aguirre no llevó a la Copa. Hirving Lozano, sin convocatoria desde finales de 2025, llega desde el LA Galaxy; Germán Berterame, que se quedó en el último corte, desde el Inter Miami. Son la experiencia que Márquez sumó mientras abría espacio a los jóvenes.

En la portería, Rangel se mantiene como el titular del Mundial. Ochoa, que se retiró tras la justa, y Acevedo dejan su lugar a dos porteros de 23 años: Álex Padilla, que había quedado fuera del corte final de Aguirre, y Óscar García.

El primer filtro rumbo a 2030

Parte de los hombres que mantuvieron a Aguirre llegarán al siguiente Mundial en el tramo final de sus carreras. Raúl Jiménez cumplirá 39 años en 2030; Jesús Gallardo, 36; Luis Romo, Hirving Lozano y Guillermo Martínez, 35; Luis Chávez, Orbelín Pineda y Carlos Acevedo, 34; César Montes, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Edson Álvarez, 33.

Eso obliga a construir alternativas desde el inicio del ciclo. Del otro lado están los que llegarán a 2030 en edad de jugarlo: Mora tendrá 21 años al comenzar ese año; Camberos y Sandoval, 23; Obed Vargas, 24; Mateo Chávez, 26, y Armando González, 27. Márquez tiene cuatro años para probarlos.

"Se tiene jugadores jóvenes, jugadores de experiencia que creo que van a ser importantes en esta etapa de transición", explicó el seleccionador, quien además reveló que su cuerpo técnico sigue "un radar hoy en día de 60 jugadores o más".

Por eso las ausencias de Jiménez, Quiñones o Edson Álvarez todavía no se leen como despedidas.

"Cada uno de los jugadores va a tener que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para poder ser considerados", advirtió Márquez.

El debut será el sábado 26 de septiembre ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Después vendrán Perú el 29 en Nueva Jersey, Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y Chile el 6 en Los Ángeles.

Hasta ahora, el rejuvenecimiento existe en una lista. En esos cuatro partidos empezará a verse en una alineación: cuántos de los 11 convocados de 23 años o menos salen de titulares y cuánto espacio ocupan los 17 que estuvieron en el Mundial.

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Rodrigo Corona
RODRIGO CORONA

Reportero en Sports Illustrated México. Apasionado por contar historias del mundo deportivo.

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