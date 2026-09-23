Rafa Márquez rejuvenece dos años al Tri en su primera convocatoria
Tres meses después del Mundial 2026, el entrenador Rafael Márquez cambió a la selección mexicana sin desarmarla. Diecisiete de los 26 jugadores que llevó Javier Aguirre a la Copa del Mundo aparecen en su primera convocatoria, pero los otros 13 lugares rejuvenecieron al grupo: el promedio de edad quedó más de dos años por debajo del equipo mundialista.
La lista original de 30 futbolistas, anunciada el 17 de septiembre para la Fecha FIFA de septiembre y octubre, promedia 25.8 años, contra los 27.9 del plantel mundialista de 26. Son listas de tamaño distinto, pero la diferencia no sale de las cuatro plazas extra: de los nueve mundialistas que se quedaron fuera, sólo Brian Gutiérrez tiene 23 años o menos, y 11 de los 30 convocados por Márquez están en ese rango.
El más joven sigue siendo Gilberto Mora, con 17 años. Detrás aparecen Hugo Camberos y Santiago Sandoval, de 19; Everardo López y Obed Vargas, de 21, y Mateo Chávez e Isaías Violante, de 22.
Márquez advirtió en su presentación que no trabajaría "desde cero, sino que hay una continuidad, hay una base importante", y la lista lo cumple.
Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez se mantienen de la convocatoria del Mundial; también Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Luis Romo y Gilberto Mora, además de Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Armando González.
Los jóvenes entran sin borrar la base
El cambio generacional está en los lugares que quedaron alrededor de esa base mundialista. Jeremy Márquez, Camberos y Sandoval reciben su primera convocatoria con el equipo absoluto; los dos últimos llegan después de ser figuras de la selección que ganó el Premundial Sub-20 de Concacaf.
Otros nombres jóvenes ya conocían el entorno de la selección absoluta. Óscar García y Denzell García trabajaron en la preparación previa al Mundial, y Violante se sumó en mayo cuando una lesión dejó fuera a Jairo Torres. Son apuestas de futuro, pero no debutantes.
Fuera quedaron nueve mundialistas: Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Raúl Jiménez. Jiménez y Quiñones, dos de las principales opciones ofensivas de Aguirre, se perdieron la lista por lesión.
A cambio volvieron dos delanteros que Aguirre no llevó a la Copa. Hirving Lozano, sin convocatoria desde finales de 2025, llega desde el LA Galaxy; Germán Berterame, que se quedó en el último corte, desde el Inter Miami. Son la experiencia que Márquez sumó mientras abría espacio a los jóvenes.
En la portería, Rangel se mantiene como el titular del Mundial. Ochoa, que se retiró tras la justa, y Acevedo dejan su lugar a dos porteros de 23 años: Álex Padilla, que había quedado fuera del corte final de Aguirre, y Óscar García.
El primer filtro rumbo a 2030
Parte de los hombres que mantuvieron a Aguirre llegarán al siguiente Mundial en el tramo final de sus carreras. Raúl Jiménez cumplirá 39 años en 2030; Jesús Gallardo, 36; Luis Romo, Hirving Lozano y Guillermo Martínez, 35; Luis Chávez, Orbelín Pineda y Carlos Acevedo, 34; César Montes, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Edson Álvarez, 33.
Eso obliga a construir alternativas desde el inicio del ciclo. Del otro lado están los que llegarán a 2030 en edad de jugarlo: Mora tendrá 21 años al comenzar ese año; Camberos y Sandoval, 23; Obed Vargas, 24; Mateo Chávez, 26, y Armando González, 27. Márquez tiene cuatro años para probarlos.
"Se tiene jugadores jóvenes, jugadores de experiencia que creo que van a ser importantes en esta etapa de transición", explicó el seleccionador, quien además reveló que su cuerpo técnico sigue "un radar hoy en día de 60 jugadores o más".
Por eso las ausencias de Jiménez, Quiñones o Edson Álvarez todavía no se leen como despedidas.
"Cada uno de los jugadores va a tener que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para poder ser considerados", advirtió Márquez.
El debut será el sábado 26 de septiembre ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Después vendrán Perú el 29 en Nueva Jersey, Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y Chile el 6 en Los Ángeles.
Hasta ahora, el rejuvenecimiento existe en una lista. En esos cuatro partidos empezará a verse en una alineación: cuántos de los 11 convocados de 23 años o menos salen de titulares y cuánto espacio ocupan los 17 que estuvieron en el Mundial.