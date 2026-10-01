Rafa Márquez vio crecer a Lamine Yamal en el Barça y ahora protege a Mora

Antes de dirigir a México, Rafael Márquez estuvo al frente del Barça Atlètic en las temporadas 2022/23 y 2023/24.

Por aquel equipo pasaron seis futbolistas que hoy integran el primer equipo del Barcelona: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Marc Bernal, Gerard Martín y Brian Fariñas. Lamine y Cubarsí fueron campeones del mundo con España en 2026.

Ahora, como seleccionador del Tri, Márquez recurre a esa experiencia al trabajar con jóvenes cuando habla de Gilberto Mora, el prodigio mexicano de 17 años.

Antes del partido contra Perú recordó cómo manejó el Barcelona a Lamine: "Tengo una gran experiencia en cómo llevaron el caso de Lamine en Barcelona". Pidió calma, que Mora se desarrolle a su ritmo y que los elogios no apresuren el proceso del futbolista de los Xolos.

Su apuesta por los jóvenes también ya se alcanzó a ver con México. Contra Perú, su segundo encuentro, cambió a los 11 titulares que usó ante Colombia y presentó un equipo con un promedio de 24.4 años, frente a los 26.7 del debut en Baltimore. Los dos duelos terminaron 1-1.

Después del segundo empate comentó por qué quiere empezar pronto a apostar por nuevas caras: "Soy de la idea que si queremos tener jugadores más completos hay que empezar desde muy temprano".

¿Cómo le fue en el filial blaugrana?

En el Barça Atlètic, Márquez combinó la formación con la competencia en Primera Federación, la tercera categoría española. Metió al equipo a la promoción de ascenso en sus dos temporadas, pero no consiguió subirlo a Segunda División. Cerró su etapa con 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas en 82 partidos.

Desde su llegada a la filial dejó clara la prioridad: "Mi principal objetivo es desarrollar a los jugadores. Si es posible dentro y fuera de la cancha también", dijo a Mundo Deportivo en septiembre de 2022.

Parte de ese trabajo consistió en prepararlos para enfrentar a rivales mayores y más fuertes físicamente, sin que esa diferencia les impidiera competir.

¿Quiénes pasaron por su equipo?

Casi todos los seis jugadores de la plantilla actual coincidieron con Márquez en 2023/24: Cubarsí, Fermín, Bernal, Gerard Martín y Fariñas. El paso de Lamine fue en 2022/23. Marc Casadó, hoy cedido al Deportivo de La Coruña, estuvo con el mexicano en ambas campañas y es uno de los que más claramente han hablado de su influencia.

Lamine Yamal tuvo un paso breve con Márquez: tres partidos oficiales. Debutó con el filial el 6 de mayo de 2023 ante el Eldense y después jugó las dos semifinales de la promoción de ascenso contra el Castilla, en junio: el 4-2 del partido de ida y el 3-0 del de vuelta que dejó al Barça Atlètic sin ascenso.

Para entonces ya había debutado con el primer equipo, con Xavi. Su coincidencia con Márquez fue una parte pequeña de un proceso en el que intervinieron varios entrenadores del Barcelona.

Pau Cubarsí jugó nueve partidos con Márquez en 2023/24 antes de instalarse en el primer equipo. Albert Sánchez, del cuerpo técnico del mexicano, contó a Mundo Deportivo que ambos llamaron al central y a Bernal para la pretemporada de 2023. Cubarsí tenía 16 años y les sorprendió su personalidad con y sin balón.

Sánchez recordó también que el defensa sufrió en sus primeros partidos en Primera Federación, algo que consideró normal en su adaptación. Tres años después de aquella pretemporada, Cubarsí ganó el Mundial con España y fue elegido mejor jugador joven del torneo.

Fermín López tuvo una coincidencia corta. Jugó ante el Nàstic de Tarragona el 10 de septiembre de 2023, partido en el que se fue expulsado por doble amarilla. Hoy pertenece al primer equipo y es internacional español, pero se perdió el Mundial 2026 por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Marc Bernal sí tuvo continuidad: 31 partidos en 2023/24, 27 como titular. Además de darle minutos, Márquez lo probó como interior. Según reconstruyó Relevo, le pidió pisar más campo contrario y atreverse con el último pase, tareas que iban más allá de su trabajo habitual como mediocentro.

Después debutó con Hansi Flick en el primer equipo y llegó a la selección absoluta. Se estrenó ante Irak el 4 de junio de 2026, en la preparación mundialista, aunque no entró en la lista que ganó el torneo.

Gerard Martín llegó del Cornellà en el verano de 2023 y jugó 41 partidos con Márquez: 37 de fase regular y cuatro de la promoción de ascenso. Debutó oficialmente con el primer equipo en agosto de 2024 y sigue en la plantilla azulgrana. "Me ayudó mucho y si estoy aquí, en parte, es gracias a él", dijo sobre Márquez en una entrevista con Barça One que el club difundió en febrero de 2025.

Brian Fariñas completa la lista. Márquez lo hizo debutar con el filial el 16 de marzo de 2024, en la victoria 4-2 ante el Teruel. El centrocampista siguió su desarrollo con otros entrenadores y esta temporada ya tiene ficha del primer equipo.

Casadó queda fuera de esos seis porque está cedido al Deportivo hasta junio de 2027, pero su relación con Márquez fue la más larga: jugó 36 partidos en 2022/23 y 30 en 2023/24, fue capitán del filial y después llegó al primer equipo y a la selección española.

Tras la victoria del Barcelona sobre el Bayern en octubre de 2024, Casadó reconoció la ayuda del mexicano: "Me transmitió confianza en todo momento y me hizo mejor persona y mejor jugador". También destacó que le enseñó la importancia del trabajo fuera de la cancha.

Márquez contó después que lo usó como lateral derecho, con la tarea de incorporarse al doble pivote en ataque, y que coordinaba sus viajes con el primer equipo para no convocarlo al filial cuando eso comprometía su descanso. Cuando Flick le pidió referencias, recomendó a Casadó e insistió en que se quedara en el club.

¿Cómo lo aplica en México?

Desde su primera convocatoria, Márquez abrió espacio a los jóvenes: 11 de los 30 jugadores tenían 23 años o menos. Mora anotó ante Colombia y se convirtió en el goleador más joven de la selección mayor. Ante Perú debutaron el portero Óscar García, de 23 años, y los atacantes Hugo Camberos y Santiago Sandoval, ambos de 19.

Con Mora, además, tuvo que atender el desgaste y una molestia física. Después de su gol ante Colombia no lo puso contra Perú, pese a los pedidos de la afición. "Ya sabemos lo que nos puede dar Gil, por eso quise darle descanso y ver a más jugadores", explicó.

Con Lamine, Márquez vio desde el filial cómo el Barcelona dosificaba a un adolescente que ya jugaba en Primera. Con Mora, esa decisión ahora le toca a él.