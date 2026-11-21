Rafael Nadal se convirtió oficialmente en miembro de la Junta Directiva del Real Madrid este sábado 21 de noviembre, después de que los socios aprobaran su incorporación durante la Asamblea General Extraordinaria del club, una jornada en la que Florentino Pérez también volvió a cuestionar al Barcelona por el caso Negreira.

El extenista, ganador de 22 títulos de Grand Slam, recibió 1,704 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, equivalentes al 99.5% de respaldo. Nadal estuvo acompañado por Pérez, quien lo invitó a sentarse a su lado desde el inicio de la reunión.

"Es una responsabilidad infinita y la asumo para con el tiempo aprender y aportar para que este club siga siendo el mejor del mundo", declaró Nadal, socio de honor de la institución desde 2011.

Florentino Pérez exige esclarecer el caso Negreira

Durante su intervención, Florentino Pérez volvió a señalar los pagos de más de ocho millones de euros del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España, durante casi dos décadas.

"No voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades", advirtió el presidente madridista, quien calificó los hechos investigados como un posible fraude de grandes dimensiones.

Pérez también cuestionó que, a su juicio, el Real Madrid sea prácticamente el único club interesado en esclarecer el caso y recordó que la institución entregó documentación a la UEFA para su análisis.

El procedimiento judicial continúa abierto y no existe una sentencia que haya determinado que el Barcelona compró decisiones arbitrales.

Además, el dirigente criticó a Javier Tebas, presidente de LaLiga, y consideró que debería renunciar por sus declaraciones contra los medios oficiales del Real Madrid.

La Asamblea también aprobó las cuentas del club, que registró ingresos récord de 1,221 millones de euros en la temporada 2025-2026.

Así, la llegada de Nadal a la dirigencia coincidió con una nueva ofensiva institucional de Pérez en su enfrentamiento con el Barcelona y los organismos del futbol español.