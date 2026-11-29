El Barcelona sigue liderando con firmeza LaLiga tras ganar 5-1 en el campo del Deportivo de La Coruña, este domingo en la 14ª jornada del campeonato español con triplete de Raphinha.

Los goles de Lamine Yamal (1'), Dani Olmo (20') y Raphinha (49', 83' y 90+1') dieron la victoria al Barça ante un Dépor para el que marcó Pierre-Emerick Aubameyang (9').

El Barça lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, al que recibirá el miércoles en un partido adelantado de la 23ª jornada liguera.

"Sabemos que tienen un muy buen equipo. (El entrenador Diego Simeone) ha hecho un trabajo fantástico", advirtió el técnico del Barça, Hansi Flick.

El Real Madrid, que el sábado perdió 2-1 ante el Alavés, cayó a la tercera posición a seis unidades del líder.

Los barcelonistas volvieron a visitar este domingo por primera vez desde 2018 el estadio de Riazor, donde entonces ganaron LaLiga con triplete de Leo Messi y certificaron el descenso del Dépor a Segunda División.

Lamine marca el camino

Recién ascendidos esta temporada a la élite, los gallegos plantaron cara a los azulgranas, a pesar de que se habían adelantado pronto en el marcador.

"Tuvimos que luchar durante cinco o diez minutos después de que ellos marcaran (el empate)... después de eso hicimos un partido fantástico", dijo Flick.

Lamine Yamal, repuesto de sus problemas en el tobillo derecho, abrió el marcador con un tiro que dejó pasar Dani Olmo despistando al portero Leo Román (1').

Aubameyang respondió aprovechando la defensa adelantada del Barça y un error de Pau Cubarsí para plantarse ante Joan García y ganar el mano a mano al portero azulgrana (9').

El Dépor trató de aprovechar con balones largos y contraataques los espacios dejados atrás por un Barça, que llevó la iniciativa del juego.

Los azulgranas volvieron a adelantarse con un remate de cabeza de Olmo a centro de Anthony Gordon (20').

Tras este segundo tanto, el Barça se hizo por completo con el encuentro, en el que Lamine estuvo a punto de hacer el tercero con un disparo raso que despejó Román con la ayuda del palo (28').

Raphinha se desata

En medio del dominio azulgrana, Lamine metió un balón al área donde apareció Raphinha para hacer el 3-1 de cabeza (50').

El brasileño volvió a aparecer cerca del final para hacer el 4-1 (83') tras controlar en el área y repitió en el descuento al rematar en boca de gol un pase de Lamine Yamal (90+1').

Raphinha encabeza la clasificación de goleadores de LaLiga con 18 goles por delante del artillero del Real Madrid Kylian Mbappé (14) y del delantero del Racing de Santander Yassir Zabiri (12).

"Jugar de delantero me ha puesto un poco el gusto este de marcar goles y me está yendo muy bien", dijo Raphinha a DAZN.

El tercer tanto azulgrana fue la puntilla para el conjunto gallego, que no renunció a intentar marcar, pero con muchos problemas para superar la presión de sus rivales, que acabaron llevándose la victoria.

El Barça se anotó su sexta victoria oficial consecutiva desde que sufriera sus dos únicas derrotas esta temporada frente al PSG en la Liga de Campeones y contra el Real Madrid en el campeonato doméstico.

"Lo importante era mantener la confianza. Creo que estamos haciendo una buena temporada y hay que seguir así", dijo Raphinha.

El Dépor se quedó en la 13ª posición liguera, a tres puntos de la zona de descenso que marca el Getafe.

En el primer partido del día, el Valencia del técnico mexicano Javier Aguirre no pudo pasar del empate 1-1 con Osasuna para seguir a un solo punto de los puestos de descenso.