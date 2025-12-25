Rapinha regala juguetes en Porto Alegre
Raphinha, delantero del FC Barcelona, aprovechó el parón de fin de año en el futbol europeo para regresar a Brasil y encabezar una jornada solidaria en su ciudad natal, Porto Alegre, donde repartió juguetes y regalos a niños de comunidades vulnerables.
El atacante brasileño organizó la entrega en distintos puntos de la ciudad, con apoyo logístico para distribuir juguetes, ropa y artículos básicos a decenas de familias. La actividad se llevó a cabo en un ambiente festivo, con presencia de vecinos y voluntarios que colaboraron en la jornada.
Raphinha estuvo acompañado por su esposa, Taia Belloli, y participó de manera activa en la entrega, conviviendo con los niños, firmando autógrafos y tomándose fotografías con los asistentes. Imágenes y videos del evento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.
La iniciativa se enmarca dentro de acciones que el futbolista ha realizado en años recientes durante sus visitas a Brasil, manteniendo un vínculo constante con la ciudad donde se formó antes de dar el salto al futbol profesional en Europa.
Actualmente, Raphinha atraviesa una etapa de consolidación con el Barcelona, donde se ha convertido en una pieza habitual del esquema ofensivo del equipo, además de ser considerado de forma regular en convocatorias de la selección brasileña.
El gesto fue bien recibido por la comunidad local y se sumó a otras acciones solidarias realizadas por futbolistas brasileños durante el periodo navideño, aprovechando el receso competitivo para regresar a sus lugares de origen.