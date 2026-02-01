Raúl Jiménez anota su gol 200 y revive el fuego goleador al Mundial
El delantero mexicano Raúl Jiménez anotó el gol 200 de su carrera, que no fue suficiente para evitar la derrota del Fulham por 3-2 en casa del Manchester United en la jornada 24 de la Premier League.
El gol revive el fuego goleador del artillero rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya que volvió a marcar luego de casi un mes; su último tanto había sido el 7 de enero, en la victoria del Fulham por 2-1 sobre el Chelsea en la fecha 21 de la liga inglesa.
En la recta final del partido, el “Lobo de Tepeji” marcó al 85 un penalti, para llegar a dos centenas de anotaciones en una carrera que comenzó en 2011 en el América.
El tanto puso a soñar al Fulham con una remontada, ya que seis minutos después, el brasileño Kevin puso el 2-2, sin embargo, Benjamin Sesko apareció entonces, con un disparo certero en el 90+4', para sellar el 3-2 final.
Casemiro fue el principal actor del United, marcó el primero al 19 y luego dio la asistencia para que Matheus Cunha pusiera el segundo de su equipo en el 56'.
De la mano de su técnico interino Michael Carrick, el Manchester United sigue encadenando victorias. El United había empezado el fin de semana en el cuarto puesto con 38 puntos, pero el sábado se vio provisionalmente en el sexto lugar por las victorias de Chelsea (40 puntos) y Liverpool (39).
Con toda la presión sobre sus hombros, los Red Devils sacaron adelante un partido incómodo contra el Fulham (8º) para sumar 41 puntos y volver a instalarse en ese codiciado cuarto puesto, el último dentro de la zona Champions en la ultracompetitiva Premier League.
En tanto, Jiménez sigue en buen momento de cara a la Copa del Mundo 2026, en la que apunta a ser el líder del local México. En este temporada en la Premier lleva seis anotaciones y tres asistencias en 23 partidos. Además, llegó a 65 goles en la Premier League, la mejor cifra para un mexicano.
Así se dividen los goles de Jiménez en su trayectoria
- Wolverhampton: 57
- Selección mexicana: 45 (tercer mejor goleador)
- América: 38
- Benfica: 31
- Fulham: 28
- Atlético de Madrid: 1