Raúl Jiménez gana el Premio al Gol del Año 2025 de la Concacaf
El delantero mexicano Raúl Jiménez fue reconocido por la Concacaf como ganador del Premio al Gol del Año 2025.
Este reconocimiento es otorgado al mejor tanto de la temporada en todas las competencias organizadas por la Confederación.
El gol de Jiménez, una ejecución de tiro libre al minuto 75 durante la Semifinal de la Concacaf Nations League Finals ante Canadá, fue elegido por los aficionados como el mejor del año.
Con esa anotación, el delantero selló la victoria por 2-0 que aseguró el pase de México a la Final, torneo en el que la Selección Mexicana se coronó campeona.
El Premio al Gol del Año de la Concacaf se determina exclusivamente mediante votación de la afición, quien eligió la anotación de Jiménez entre doce nominaciones de distintos países y torneos de la región.
La Selección Nacional, bajo la dirección de Javier Aguirre conquistó la Concacaf Nations League y la Copa Oro.