Raúl Jiménez marca al Chelsea y celebra como en EA FC 26
Raúl Jiménez convirtió un partido de Premier League en una postal directa del mundo gamer. El delantero mexicano volvió a marcar en Inglaterra y lo hizo en un escenario inmejorable: ante el Chelsea, en Craven Cottage, y con una celebración que conectó de inmediato con la cultura popular del futbol digital.
Al minuto 56, Jiménez inauguró el marcador con un sólido remate de cabeza dentro del área chica, tras un centro preciso de Sander Berge desde la derecha. El envío cayó a la altura exacta y el mexicano atacó el espacio con determinación para vencer a Robert Sánchez y sacudir al estadio.
La explosión en las gradas tuvo una segunda parte. Jiménez corrió hacia el banderín de córner y ejecutó el “Brick Fall”, una de las celebraciones más reconocibles de EA FC 26. La animación, famosa por su tono entre irónico y provocador, convirtió el gol en un guiño inmediato a la comunidad gamer y multiplicó su impacto en redes sociales.
Más allá del gesto, la anotación confirma el peso específico de Jiménez en el esquema de Marco Silva. Con este tanto, el atacante surgido del América llegó a cinco goles en la temporada 2025-26 y reafirmó su condición de referencia ofensiva del Fulham, especialmente en partidos de alto perfil. No compite en la cima de la tabla de goleo, pero mantiene el olfato y la capacidad de aparecer cuando el contexto lo exige.
El triunfo ante el Chelsea también tuvo implicaciones en la tabla. Fulham extendió su racha invicta a seis partidos, alcanzó los 31 puntos y escaló al noveno lugar de la Premier League. Con un balance de nueve victorias, cuatro empates y ocho derrotas, el equipo londinense se mantiene a solo dos unidades de los puestos europeos.
Para Raúl Jiménez, la noche tuvo doble valor: gol, victoria y una celebración que cruzó del control al césped. En una liga donde cada detalle cuenta, el mexicano dejó claro que todavía tiene fútbol, personalidad y conexión con la afición, dentro y fuera de la cancha.